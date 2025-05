'Twee derde Nederlandse gemeentes gebruikt maildiensten Microsoft'

Twee derde van de Nederlandse gemeentes mailt via Microsoft. Dat laat onderzoeker Jurgen Gaeremyn op basis van dns-onderzoek weten. "En een groot deel van de rest zal óók van de diensten van Microsoft gebruikmaken, maar heeft er een andere mailserver tussen geplaatst, waardoor dat onzichtbaar blijf", aldus Gaeremyn tegenover het AD. De afgelopen weken werden meerdere keren Kamervragen gesteld over de afhankelijkheid van Microsoft en dat het techbedrijf het e-mailaccount van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof had afgesloten.

"We hebben onszelf aangepraat dat alleen Microsoft, Google en Amazon weten hoe het moet, maar dat is dus niet zo", laat beveiligingsexpert Bert Huber aan het AD weten. Naast Nederland bekeek Gaeremyn ook de situatie in andere landen, waaronder België, en maakte de broncode van de gebruikte software openbaar. Daarbij stelt de onderzoeker dat het belangrijk is dat landen de controle houden over de software die ze gebruiken, omdat dat de noodzaak elimineert om een bedrijf te vertrouwen. "Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het zal worden om los te breken."