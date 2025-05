Kamervragen over Nederlandse afhankelijkheid Amerikaanse clouddiensten

In de Tweede Kamer zijn opnieuw vragen gesteld over de Nederlandse afhankelijkheid van Amerikaanse clouddiensten. Aanleiding is berichtgeving van BNR dat veel Nederlandse overheidsinstanties geen exitstrategie hebben om te stoppen met het gebruik van Amerikaanse clouddiensten. Onlangs werden ook al Kamervragen gesteld over het afsluiten van het e-mailaccount van de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof door Microsoft.

De Kamervragen zijn nu afkomstig van GroenLinks-PvdA en NSC. "Welke processen, registers, (mail)communicatiediensten en/of organisatieonderdelen die onder uw verantwoordelijkheid vallen, zijn op dit moment reeds ondergebracht in de cloud van Amerikaanse dienstverleners?", willen Kamerleden Kathmann (GroenLinks-PvdA) en Six Dijkstra (NSC) van minister Van Hijum van Sociale Zaken weten. Onder de onderzochte overheidsinstanties bevonden zich onder andere het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De Kamerleden willen van de bewindsman ook een overzicht van geplande en voorgenomen cloudmigraties.

Kathmann en Six Dijkstra vragen Van Hijum verder of hij kan onderbouwen wat Amerikaanse wetgeving, zoals de Cloud Act en de Foreign Intelligence Surveillance Act, in het ergste geval betekent voor de vertrouwelijkheid van de data die het ministerie van de minister, het UWV, de SVB en andere overheidsorganisaties onder zijn gezag hebben opgeslagen in de cloud van Amerikaanse providers. "Wat zou het gevolg zijn voor Nederlandse burgers en de samenleving wanneer al deze data tezamen in handen van een statelijke actor zou belanden?", wordt aanvullend gevraagd.

De minister moet ook duidelijk maken of hij migraties naar digitale diensten van Amerikaanse techgiganten heeft stopgezet of heroverwogen, en hoe hij invulling geeft aan de motie dat de continuïteit van digitale overheidsdienstverlening niet rechtstreeks afhankelijk is van partijen uit de Verenigde Staten. "Kunt u toezeggen dat de afhankelijkheid van Amerikaanse techgiganten binnen uw departement, het UWV, de SVB en andere overheidsorganisaties onder uw gezag niet verder zal toenemen", willen de Kamerleden als laatste weten. Van Hijum heeft drie weken om met een reactie te komen.