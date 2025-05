Een webshop heeft mij een defecte batterij voor mijn laptop geleverd. Kan ik mijn geld terug eisen?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Ik heb bij een webwinkel een vervangende batterij gekocht voor mijn consumentenlaptop. Deze werkt alleen niet, ook niet in een andere laptop waar de originele batterij wel werkt. Conclusie: de batterij is stuk. Ik wil daarop van de koop af, maar de webwinkel eist dat ik deze eerst moet terugsturen zodat zij deze kunnen repareren of vervangen. Ik heb nul vertrouwen meer, ik wil gewoon mijn geld terug. Kan dat?

Antwoord: Nee, dat kan niet. Je zult bij een aankoop de verkoper eerst de kans moeten geven om het product te onderzoeken en waar nodig te repareren of vervangen.

Als je iets koopt, moet dat conform de redelijkerwijs gewekte verwachtingen zij (art. 7:17 BW). Een batterij die geen stroom geeft, voldoet natuurlijk niet. De wet geeft je als koper dan het recht om te eisen dat dit in orde wordt gemaakt. Maar dat is geformuleerd als herstel of vervanging (art. 7:21 lid 1 BW), niet als recht om per direct van de koop af te kunnen.

Pas als de winkel er niet in slaagt om de batterij te repareren en ook geen andere op te sturen, dan krijg je een recht de koop ongedaan te maken (art. 7:22 lid 1 BW). Hetzelfde geldt als de verkoper te lang doet over dat herstel, of als ook na herstel er gedoe blijft.

Er is dus geen ruimte om bij constatering van een gebrek direct de koop te ontbinden. Dit lijkt me ook vrij onredelijk. Dingen kunnen nu eenmaal stuk gaan, zeker als het als pakket opgestuurd wordt. Een rondje proberen te herstellen is dan de aangewezen weg.

Arnoud Engelfriet is ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als chief knowledge officer bij juridisch adviesbureau ICTRecht en blogt dagelijks over internetrecht. Hij schreef onder meer de boeken ICT&Recht en AI&Algorithms, en verzorgt de opleiding tot Certified Cybersecurity Compliance Officer.