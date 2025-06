Experts: negen seconde pauze helpt niet tegen scams, phishing en malware

Een nieuwe bewustzijnscampagne die mensen adviseert om negen seconden pauze te nemen om zo scams, phishing en malware te voorkomen helpt niet en legt de schuld bij de verkeerde partij, zo stellen beveiligingsexperts Bruce Schneier en Arun Vishwanath. Take9 is een door een groot aantal Amerikaanse organisaties gesteunde bewustzijnscampagne. Daarin krijgen burgers het advies om negen seconde pauze te nemen en na te denken voordat ze ergens op klikken, iets downloaden of delen.

"Ten eerste, het advies is niet realistisch. Een pauze van negen seconde is een eeuwigheid bij iets routinematig zoals het gebruik van je computer of telefoon", aldus de experts. Die voegen toe dat ook onduidelijk is wanneer er negen seconden moet worden gepauzeerd, bijvoorbeeld voor elk ontvangen bericht of elke uit te voeren klik. "Ik betwijfel of ze dit idee op echte gebruikers hebben getest", merken ze op.

Schneier en Vishwanath erkennen dat pauzeren helpt om gewoontes te doorbreken. "Als we uit gewoonte ergens op klikken, delen, linken, downloaden en verbinden, helpt een pauze om die gewoonte te doorbreken. Maar het probleem is hier niet alleen de gewoonte. Het probleem is dat mensen niet in staat zijn om iets legitiems van een aanval te onderscheiden." Het heeft dan ook geen zin om mensen te vertellen dat ze negen seconden moeten pauzeren en nadenken als ze niet weten waarover ze dan moeten nadenken.

"Een succesvolle bewustzijnscampagne doet meer dan mensen te vertellen een pauze te nemen. Het zou ze door een tweestapsproces leiden", gaan de experts verder. Zo moet eerst wantrouwen worden gewerkt en gebruikers worden aangemoedigd verder te kijken. Daarna moet ze worden verteld waarop te letten en hoe dit te beoordelen. Dan kunnen mensen een betere keuze maken, stellen Schneier en Vishwanath.

Daarnaast legt de campagne de schuld bij de verkeerde partij. "De Take9-campagne vertelt mensen dat ze cyberaanvallen kunnen stoppen door een pauze te nemen en een betere beslissing te maken. Wat niet wordt gezegd, maar wel gesuggereerd, is dat als ze die pauze niet nemen en geen betere beslissing maken, het hun schuld is als een aanval toch plaatsvindt."

Volgens de experts is dit gewoon niet waar en is het de schuld leggen bij gebruikers één van de grootste fouten in de security-industrie. "Het probleem is dat we deze systemen hebben ontwikkeld dat ze zo onveilig zijn dat normale, niet-technische mensen ze niet met vertrouwen kunnen gebruiken." Schneier en Vishwanath stellen dat een betekenisvolle gedragsverandering meer vereist dan een korte pauze en er met veel meer zaken rekening moet worden gehouden in de beslissing om ergens op te klikken, te downloaden of te delen. "En dat vereist echt werk - meer werk dan alleen een advertentiecampagne en een gelikte video."