Google Chrome zegt vertrouwen op in certificaten Chunghwa Telecom en Netlock

Google heeft het vertrouwen in certificaatautoriteiten Chunghwa Telecom en Netlock opgezegd en zal nieuwe certificaten van deze partijen niet meer in de Chrome-browser vertrouwen. Dat heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. Volgens Google is vanwege "patronen van zorgwekkend gedragd" het vertrouwen in de betrouwbaarheid van Chunghwa Telecom en Netlock als certificaatautoriteit het afgelopen jaar afgenomen. Door het vertoonde gedrag zijn deze certificaatautoriteiten dan ook niet langer meer als uitgevers van publiek vertrouwde certificaten in Chrome te vertrouwen, laat Google verder weten.

Certificaatautoriteiten geven tls-certificaten uit die voor versleutelde verbindingen en identificatie van websites worden gebruikt. Fouten door deze partijen kunnen dan ook grote gevolgen hebben. Vanwege de belangrijke rol die certificaatautoriteiten spelen moeten die aan allerlei regels voldoen, zoals opgesteld in de CA/Browser TLS Baseline Requirements. Volgens Google hebben de certificaatautoriteiten zich niet aan de regels gehouden, zijn toezeggingen om de situatie te verbeteren niet nagekomen en is er geen meetbare voortgang in reactie op publieke incidentrapporten.

"Wanneer deze factoren worden gewogen en afgezet tegen het risico dat elke publiek vertrouwde certificaatautoriteit voor het internet vormt, is publiek vertrouwen niet langer gerechtvaardigd", aldus Google. Certificaten van Chunghwa Telecom en Netlock die vanaf 1 augustus zijn uitgegeven worden niet meer door Chrome vertrouwd. Gebruikers krijgen dan deze foutmelding te zien. Voor 1 augustus uitgegeven certificaten zal de browser wel blijven accepteren. Klanten van deze twee certificaatautoriteiten krijgen het advies van Google om naar een andere partij over te stappen.