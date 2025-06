VS looft 10 miljoen uit voor tips over vermeende ontwikkelaar RedLine-malware

De Amerikaanse overheid heeft een bedrag van tien miljoen dollar uitgeloofd voor informatie die leidt tot de identificatie of locatie van de vermeende ontwikkelaar van de RedLine-malware. RedLine is een zogenoemde infostealer, malware speciaal ontwikkeld voor het stelen van inloggegevens uit allerlei applicaties, zoals browsers, vpn-software, chatapps en cryptowallets. Redline wordt zowel standalone als abonnement aangeboden.

Criminelen verkopen via RedLine gestolen inloggegevens op criminele marktplaatsen en fora of gebruiken die voor eigen malafide activiteiten. In 2022 meldde securitybedrijf Group-IB dat criminelen via RedLine wachtwoorden van 675.000 Nederlandse computers hadden gestolen. Vorig jaar wist de Nederlandse politie samen met de FBI en andere internationale diensten toegang tot servers van de RedLine-malware te krijgen. Daarbij werden miljoenen gestolen wachtwoorden, e-mailadressen, cookies, creditcardnummers en andere informatie aangetroffen.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten is de RedLine-malware ontwikkeld en aangeboden door een Oekraïense man. Er is nu 10 miljoen dollar tipgeld uitgeloofd voor informatie over zijn verblijfplaats, alsmede voor informatie over het gebruik van RedLine door personen die in opdracht van buitenlandse overheden opereren. Tips en andere informatie kunnen via het Tor-netwerk bij Rewards for Justice worden gemeld.