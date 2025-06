Rechtspraak start met landelijk programma voor gebruik van AI

De Rechtspraak start met een landelijk programma voor het gebruik van AI, waarbij er in eerste instantie wordt gekeken naar toepassingen zoals chatbots. Volgens De Rechtspraak is het belangrijk om mee te gaan in de ontwikkelingen van artificiële intelligentie (AI) en ziet het veel toegevoegde waarde in het gebruik van AI. "AI zal effect hebben op hoe de Rechtspraak werkt, het rechtspreken en het toezichthouden", aldus de organisatie.

Eerder stelde de Rechtspraak al dat het niet om de mogelijkheden van AI en het belang van data en datakwaliteit heen kan. "De Rechtspraak moet oog hebben voor zowel de mogelijkheden als de potentiële risico’s van AI. Dit alles moet medio 2024 leiden tot een AI-strategie van de Rechtspraak", zo liet het Jaarplan 2024 van de Rechtspraak weten. In de eigen Rechtspraakstrategie voor AI zegt de Rechtspraak op korte termijn kansen te zien voor het verbeteren van arbeidsintensieve administratieve en logistieke processen zoals roosteren en plannen, pseudonimiseren van uitspraken en het verbeteren van besturing van processen via voorspelmodellen voor instroom en routering.

AI zou ook als hulpmiddel kunnen dienen bij het opstellen van nieuwsberichten, brieven en presentaties. Verder denkt de Rechtspraak dat AI het contact met de maatschappij en burger kan verbeteren, bijvoorbeeld door het automatisch samenvatten van uitspraken op B1-taalniveau en voorlichting door chatbots in natuurlijke taal. "Maar ook in het juridisch werkveld denken we arbeidsintensieve processen te kunnen verbeteren met behulp van AI." Het gaat dan bijvoorbeeld om het vinden van de juiste jurisprudentie, het analyseren, structureren en samenvatten van grote, complexe dossiers en bijvoorbeeld het opstellen van concept-uitspraken.

Afgelopen maart gebruikte de rechtbank Rotterdam AI in een strafzaak als schrijfhulp bij het opstellen van een strafvonnis. Het ging specifiek om het opstellen van een concept voor de strafmotivering. "De rechters en griffier in de betreffende zaak zijn enthousiast over de resultaten van deze 'samenwerking' met technologie. Het gebruik van AI heeft niet alleen geleid tot een versnelde opstelling van de strafmotivering, maar heeft ook geresulteerd in een duidelijke structuur en indeling", liet de Rechtspraak toen weten.

Wat betreft het nu aangekondigde landelijke programma is het plan om AI vooralsnog buiten het rechterlijke domein in te zetten. "De Europese AI-verordening stelt strenge eisen aan de inzet van AI in het rechterlijk domein. Eisen waaraan huidige beschikbare AI-toepassingen nog niet voldoen", stelt de Rechtspraak. De organisatie heeft er daarom voor gekozen om op dit moment AI-toepassingen te ontwikkelen die buiten het rechterlijke domein blijven. Eén van de toepassingen is bijvoorbeeld het ontwikkelen van een chatbot om bezoekers van Rechtspraak.nl te helpen bij het zoeken van informatie.