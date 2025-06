Politie identificeert Nederlandse gebruikers van "verdacht cyberplatform"

De politie heeft Nederlandse gebruikers van het forum Cracked geïdentificeerd, dat het zelf als een "internationaal verdacht cyberplatform" omschrijft. Het forum werd, samen met een ander forum genaamd Nulled, eerder dit jaar door de autoriteiten offline gehaald. Volgens Europol, dat bij de operatie betrokken was, hadden de twee forums bij elkaar meer dan tien miljoen gebruikers. Als onderdeel van de operatie werden zeventien servers en twaalf domeinnamen in beslag genomen. Via Cracked en Nulled werden onder andere gestolen data, tools en malware aangeboden, aldus de autoriteiten.

Volgens de politie werden via Cracked niet alleen cybercrime gerelateerde onderwerpen besproken, maar ook gegevens en tools voor het plegen van cybercrime verhandeld. "Het platform staat bekend om het aanbieden van gelekte data, illegale software en tutorials voor het plegen van fraude. Dit zou kunnen leiden tot het daadwerkelijk plegen van delicten zoals hacking, phishing en bankhelpdeskfraude. Via het forum werden in de loop der jaren tools om computers of software te hacken en miljoenen persoonsgegevens verhandeld."

De afgelopen maanden heeft politie gegevens geanalyseerd die op de in beslag genomen servers werden aangetroffen. "Hierdoor kon Team Cybercrime van Zeeland-West-Brabant zich bezighouden met de identificatie van Nederlandse gebruikers. Het is uiteindelijk gelukt om 126 individuele gebruikers te identificeren. Per gebruiker zijn de strafbare feiten in kaart gebracht. Sommige personen waren al eerder veroordeeld of kwamen in lopende onderzoeken voor."

De politie stelt dat het de afgelopen week naar een groot aantal geïdentificeerde gebruikers een persoonlijke brief en/of e-mailbericht van de politie heeft gestuurd. Daarnaast zijn er zo’n twintig stopgesprekken gevoerd. Tegen acht personen heeft de politie strafrechtelijke dossiers opgemaakt die aan het Openbaar Ministerie worden overgedragen. Dat zal vervolgens een beslissing over eventuele vervolging nemen. "Het deelnemen aan en bezoeken van dergelijke platforms lijkt erg makkelijk en vooral onschuldig, maar het risico is groot dat er een grens wordt overschreden en vervolgens een strafbaar feit wordt gepleegd", aldus de politie.