Adobe adviseert webshops kritiek beveiligingslek binnen 72 uur te patchen

Adobe adviseert webshops die gebruikmaken van Magento Open Source of Adobe Commerce om een kritieke kwetsbaarheid binnen 72 uur te patchen. Om ervoor te zorgen dat webwinkels dit ook zo snel mogelijk doen heeft Adobe een aparte patch uitgebracht. Het beveiligingslek (CVE-2025-47110) maakt cross-site scripting mogelijk en kan een aanvaller willekeurige code laten uitvoeren.

Misbruik vereist wel dat een aanvaller over adminrechten beschikt. Desondanks is de kwetsbaarheid toch als kritiek bestempeld en heeft een impactscore van 9.1 op een schaal van 1 tot en met 10. Adobe verhielp gisterenavond ook andere beveiligingslekken in Magento Open Source en Adobe Commerce, waaronder een ander kritiek lek dat het mogelijk maakt om een security feature te omzeilen. Verdere details over dit probleem geeft Adobe niet.

Normaliter brengt Adobe nieuwe versies voor de kwetsbare software uit, om zo gevonden beveiligingslekken te verhelpen. Voor Adobe Commerce en Magento Open Source heeft het softwarebedrijf besloten een aparte patch uit te brengen die alleen CVE-2025-47110 verhelpt. Dit moet ervoor zorgen dat webshops de update sneller installeren en beschermd zijn. Adobe heeft de installatie van de update ook de hoogste prioriteit gegeven en adviseert installatie zo snel mogelijk, waarbij het binnen 72 uur als voorbeeld geeft.