Openbaar Ministerie zou dit jaar aan AVG moeten kunnen voldoen

Het Openbaar Ministerie (OM) zou dit jaar aan de AVG moeten kunnen voldoen. Dat staat in een auditrapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid dat naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het Auditrapport 2024 stelt dat vorig jaar vier organisaties in het domein van Justitie en Veiligheid nog niet aan de AVG voldeden, namelijk de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Dienst justitiële inrichtingen (DJI) en het OM.

Volgens het rapport heeft het OM vorig jaar zowel organisatorische als beleidsmatige aanpassingen gedaan om te kunnen voldoen aan de AVG. "Tevens heeft het op operationeel niveau activiteiten georganiseerd, zoals het vullen van het verwerkingsregister en het uitvoeren van data protection impact assessments (DPIA’s). Naar verwachting zullen in het eerste kwartaal van 2025 alle beoogde aanpassingen doorgevoerd zijn, zodat het OM in 2025 kan voldoen aan de AVG."

De DJI voldoet nog altijd niet aan de AVG en heeft de geplande implementatie opnieuw verschoven, nu van 2025 naar 2027. Volgens de onderzoekers wordt het voldoen aan de AVG bij de Dienst justitiële inrichtingen bemoeilijkt door verschillende wettelijke regimes en een veelheid aan gehanteerde systemen en legacy-problematiek. De onderzoekers voegen toe dat DJI geen actuele en realistische mijlpalenplanning beschikbaar heeft. "Zonder verdere maatregelen verwachten wij dat de AVG-implementatie bij DJI de komende jaren niet afgerond zal worden."

Van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) ontvingen de onderzoekers geen informatie over de AVG-implementatie, waardoor die eventuele voortgang niet konden kan vaststellen. Ook bij de politie is de voortgang onduidelijk. Het Directoraat-Generaal Politie en Veiligheidregio's (DGPenV) liet de politie weten dat er geen proces is ingericht om de AVG-implementatie van de politie te monitoren of er toezicht op te houden door de minister. "De AVG-implementatie was in 2023 nog niet afgerond", aldus de onderzoekers.

Afsluitend adviseren de onderzoekers om bij het DJI, COA en OM vast te stellen of er actuele plannen zijn voor de implementatie van de AVG, en of deze een realistische einddatum of tenminste de meest urgente tussentijdse mijlpalen bevatten. Daarnaast zou de ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot de AVG-implementatie bij de politie moeten worden geëvalueerd.