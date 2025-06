Tweede Kamer wil minstens 30 procent cloud van Nederlandse bodem

De Tweede Kamer wil dat vanaf 2029 minstens dertig procent van de cloudopslagdiensten en -applicaties waar de rijksoverheid gebruik van maakt van Nederlandse of Europese bodem afkomstig is. Een motie van GroenLinks-PvdA en NSC die de regering hiertoe oproept werd gisteren door een meerderheid aangenomen. PVV, VVD, FVD, SGP en JA21 stemden tegen.

De motie volgt op de initiatiefnota 'Wolken aan de horizon' van PvdA-GroenLinks en NSC. De partijen willen dat de overheid vaker voor Nederlandse of Europese alternatieven voor Amerikaanse clouddiensten kiest. Zo zou de Rijksoverheid voor 2029 voor dertig procent van de afgenomen clouddiensten gebruik moeten maken van Nederlandse of Europese leveranciers. De motie verzoekt de regering om dit voorstel per 2029 in te voeren en jaarlijks inzicht te geven in de voortgang hiervan.

Voormalig staatssecretaris Szabo voor Digitalisering liet vorige week weten dat het kabinet niet van plan is om het overheidsgebruik van Amerikaanse clouddiensten door middel van regelgeving te beperken. Wel zal er worden gekeken of bij het kiezen voor clouddiensten vaker voor partijen uit Nederland en Europa kan worden gekozen. Daarnaast stelde Szabo dat hij zo snel mogelijk een soevereine cloud wil implementeren.