NCSC waarschuwt voor phishingmails met nep-dagvaarding

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt vandaag voor phishingmails die van de organisatie afkomstig lijken en een zogenaamde dagvaarding bevatten. Volgens het bericht zou de ontvanger zich schuldig hebben gemaakt aan het bekijken, verspreiden en bezitten van kinderpornografisch materiaal. >/p>

"De demonstratie werd uitgevoerd met behulp van een reeks geavanceerde forensische volgsoftware. Het is aangetoond dat deze tools in staat zijn om internetgebruikers die websites met jeugdporno bezoeken effectief te betrappen", aldus het bericht. Dat is tevens voorzien van de namen en logo's van de nationale politie, het NCSC en Europol, alsmede de namen van de hoofden van deze organisaties.

"Wanneer je deze mail ontvangt, verwijder deze dan direct en maak melding bij de Fraudehelpdesk. Er wordt onderzoek gedaan naar de herkomst van de mail. In algemene zin neemt het NCSC nooit contact op met burgers", laat het NCSC verder weten. Vandaag kwam ook het Australische Cyber Security Centre met een waarschuwing dat oplichters zich als de organisatie voordoen en phishingmails versturen waarin ontvangers worden opgeroepen een malafide antivirusprogramma te installeren.