'Oplichters proberen simkaarten klanten KPN en Odido over te nemen'

Oplichters proberen door middel van malafide berichten en telefoontjes simkaarten van klanten van KPN en Odido over te nemen, zo waarschuwt de Fraudehelpdesk. Slachtoffers ontvangen bijvoorbeeld een sms-bericht dat van hun provider afkomstig lijkt en stelt dat de simkaart binnenkort vervalt of wordt gedeactiveerd. Via een link in het bericht kunnen ontvangers hun identiteit of simkaart verifiëren. Op de betreffende site wordt gevraagd om e-mailadres, telefoonnummer en soms ook BSN-nummer. Ook proberen oplichters inloggegevens van het account te stelen.

Daarnaast worden mensen gebeld door oplichters die stellen dat de simkaart van de gebelde persoon moet worden 'gevalideerd' of dat die dringend naar een eSIM moet worden omgezet. De oplichters sturen daarna een phishinglink naar het slachtoffer of vragen in naam van het slachtoffer een eSIM aan. Vervolgens wordt het slachtoffer gevraagd om de mail met gegevens over de eSIM naar een ander e-mailadres door te sturen. Ook stellen de oplichters dat slachtoffers de app van hun provider van hun telefoon moeten verwijderen.

"Klanten laten ons weten dat ze gebeld worden door mensen die zich voordoen als medewerkers van Odido. Ze geven aan dat je simkaart gevalideerd moet worden of dat je meteen moet overstappen naar een andere (e)SIM om afsluiting te voorkomen. Dit klopt niet", aldus Odido. Het uiteindelijke doel is volgens de Fraudehelpdesk het overnemen van de simkaart van het slachtoffer. "Vervolgens worden er massaal valse sms-berichten vanuit uw nummer naar andere potentiële slachtoffers verstuurd."