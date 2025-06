Amerikaanse supermarkten kampen door cyberaanval met lege schappen

Amerikaanse supermarkten kampen door een cyberaanval op voedseldistributeur United Natural Foods Inc. (UNFI) al dagen met lege schappen. Het gaat daarbij specifiek om winkels van supermarktketen Whole Foods, zo melden NBC News, CNN en Bloomberg. De aanval deed zich op 5 juni voor. UNFI meldde dat het "ongeautoriseerde activiteit" op het netwerk ontdekte en daarop verschillende systemen uitschakelde.

Om voor soort aanval het precies gaat en hoe de aanvallers toegang tot het netwerk konden krijgen is niet bekendgemaakt. Ook de omvang is niet duidelijk gemaakt. Twee medewerkers van Whole Foods laten tegenover NBC News weten dat de tekorten aanzienlijk zijn en Whole Foods-supermarkten in de hele Verenigde Staten raken. Whole Foods telt ruim vijfhonderd locaties in de VS.

Ook uit foto's op social media blijkt dat de winkels met lege schappen kampen. UNFI laat in een laatste update over het incident weten dat het "grote stappen" heeft gezet met het herstellen van systemen en het "alternatieve processen" gebruikt om ervoor te zorgen dat klanten hun producten ontvangen.