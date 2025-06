Dna-data miljoenen gebruikers 23andMe verkocht aan onderzoeksinstituut

De dna-gegevens van miljoenen gebruikers van dna-testdienst 23andMe zijn verkocht aan het TTAM Research Institute en komen toch niet in handen van farmabedrijf Regeneron. Het instituut wordt geleid door Anne Wojcicki, medeoprichter en voormalig ceo van 23andMe. Het instituut zegt dat het bestaande beleid van 23andMe wordt gerespecteerd en gebruikers hun bestaande account en genetische data kunnen verwijderen en zich afmelden voor onderzoek.

Via 23andMe en soortgelijke bedrijven kunnen gebruikers hun dna laten testen om te zien waar hun voorouders vandaan komen en in contact te komen met andere familieleden op het platform. Daarnaast kan er ook worden getest op gezondheidsgerelateerde zaken. 23andMe heeft wereldwijd miljoenen gebruikers, waaronder in Nederland. Het bedrijf kreeg in 2023 met een gevoelig datalek te maken, waarbij de afstammingsgegevens van 6,9 miljoen gebruikers werden gestolen.

In maart vroeg het dna-testbedrijf faillissement aan, omdat het onvoldoende omzet genereerde. Vorige maand werd het bedrijf met de dna-data als inboedel via een veiling aangeboden. Farmabedrijf Regeneron leek met een bedrag van 265 miljoen dollar de nieuwe eigenaar te worden, maar Wojcicki ging bij de rechter in beroep tegen deze uitkomst. Vorige week vond een nieuwe veiling plaats die met een bedrag van 305 miljoen dollar door TTAM is gewonnen.

Alle gebruikers zullen twee dagen voor de definitieve afronding van de verkoop informatie over de rol van TTAM ontvangen en hoe men zich voor onderzoek kan afmelden en data verwijderen. Sinds het faillissement heeft vijftien procent van de gebruikers zijn of haar dna-data verwijderd.