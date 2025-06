Nederlandse invoering NIS2-richtlijn loopt verder vertraging op

De invoering van de Europese NIS2-richtlijn in Nederland loopt verder vertraging op, waarbij het nu de hoop is dat dit in het tweede kwartaal van 2026 zal zijn, zo heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De richtlijn, die de cyberveiligheid in de Europese Unie 'naar een hoger gemeenschappelijk niveau' zou moeten tillen, had uiterlijk 18 oktober 2024 naar nationale wetgeving moeten zijn omgezet. Een dag voor het verstrijken van de deadline stelde Van Weel dat Nederland NIS2 naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar zou invoeren. "Het eerder richting uw Kamer gecommuniceerde streven dat de Cyberbeveiligingswet en de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten in het derde kwartaal van 2025 in werking treden, is helaas niet meer haalbaar. Ik hoop dat beide wetten in het tweede kwartaal van 2026 in werking kunnen treden", aldus de bewindsman vandaag. Volgens Van Weel is er vertraging opgelopen doordat de omzetting naar nationale wetgeving een omvangrijk en complex traject is.

De NIS2-richtlijn is een herziening van de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging uit 2016 en wil meer duidelijkheid scheppen en de implementatie verbeteren en inspelen op de ontwikkelingen in dit gebied. De richtlijn dekt meer sectoren en activiteiten dan voorheen, stroomlijnt de rapporteringsverplichtingen en pakt de beveiliging van de toeleveringsketen aan. Zo moeten meer entiteiten en sectoren maatregelen nemen om zich tegen cyberaanvallen te beschermen. Het gaat dan om sectoren als energie, vervoer, banken, gezondheidszorg, digitale infrastructuur, openbaar bestuur en ruimtevaart.

Ook wordt een kader vastgesteld voor betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende autoriteiten en lidstaten en wordt er een “Europese kwetsbaarheidsdatabase” opgezet. Verder legt de wet EU-landen strengere verplichtingen op, op het gebied van toezicht voor cyberbeveiliging. De wet werd eind 2022 aangenomen, waarna EU-lidstaten 21 maanden de tijd hebben om de richtlijn om te zetten in nationale wetgeving.

Van Weel vraagt de Tweede Kamer in zijn brief om het wetsvoorstel, vanwege de sterk veranderde geopolitieke situatie en het gegeven dat Nederland de implementatietermijn al heeft overschreden, snel te behandelen. "Voor wat betreft de acties die tijdens de parlementaire behandeling bij de regering liggen, zal ik mijnerzijds al het mogelijke doen deze zo spoedig mogelijk af te ronden."

In de beslisnota bij de Kamerbrief staat dat meer Europese landen de NIS2-richtlijn nog niet hebben geïmplementeerd. Het gaat om Duitsland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk, Zweden, Finland, Portugal, Ierland, Polen, Denemarken, Hongarije, Bulgarije, Cyprus, Letland, Luxemburg, Tsjechië, Estland en Slovenië. Het voorstel is nu ingediend bij de Tweede Kamer. Wanneer die het zal behandelen is onbekend.