Minister: invoering EU-brede bewaarplicht topprioriteit voor Brussel

De invoering van een EU-brede bewaarplicht is een topprioriteit voor de Europese Commissie. Daarnaast moet er snel werk worden gemaakt van de eerdere aanbevelingen van de High Level Group over datatoegang en gaat er binnenkort een "expertgroep" van start met de eerder aangekondigde Technologie Roadmap voor encryptie. Dat heeft demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid in een verslag aan de Eerste en Tweede Kamer laten weten.

Eerder deze maand vond er een bijeenkomst plaats van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ). De JBZ-raad bestaat uit de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten die een aantal keren per jaar vergaderen. De Europese Commissie kwam onlangs met een nieuwe interne Europese veiligheidsstrategie. Als onderdeel van de strategie zal worden gekeken naar de impact van bewaarplichtregels op Europees niveau.

Elf jaar geleden werd de richtlijn dataretentie, waardoor de telecomgegevens van burgers voor maanden of jaren mochten worden opgeslagen, door het Europese Hof van Justitie ongeldig verklaard. Nu wil Brussel onderzoeken of een Europabrede bewaarplicht weer kan worden ingevoerd. "Het Voorzitterschap en de Commissie schetsten de noodzaak om te komen tot regelgeving over dataretentie door communicatie-aanbieders. De Commissie gaf aan dit onderwerp als topprioriteit te beschouwen en kondigde opnieuw de roadmap over toegang tot data aan", schrijft Van Weel in zijn verslag over de bijeenkomst.

Volgens de minister is een "zeer kleine minderheid" van EU-landen terughoudend als het gaat om nieuwe wetgevingsinitiatieven op het gebied van dataretentie. Welke landen dit zijn is niet bekendgemaakt. Wel meldt Van Weel dat er een impact assessment is gestart voor wetgeving die de invoering van een bewaarplicht mogelijk maakt. Er wordt dan gekeken wat de gevolgen van een eventuele maatregel zouden zijn.

Veiligheidsstrategie

Afgelopen april presenteerde de Europese Commissie de nieuwe Europese interne veiligheidsstrategie , met de naam ProtectEU. Als onderdeel van de strategie wordt gesproken over een "Roadmap voor rechtmatige en effectieve toegang tot data voor opsporingsdiensten". Daarnaast staat ook een Technologie Roadmap voor encryptie op de agenda, alsmede een "impact assessment" om de Europese bewaarplichtregels te herzien.

Via de roadmap wil de Europese Commissie technologische oplossingen vinden en beoordelen waardoor opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data kunnen krijgen. Binnenkort gaat een expertgroep van start voor een te verschijnen technologieroutekaart over encryptie. Brussel riep lidstaten op om experts aan te dragen om te kijken naar encryptie.

"De Commissie benadrukte het belang van goede communicatie over dit thema en dat het doel van deze initiatieven niet is om de rechtshandhaving zomaar allerlei nieuwe instrumenten te geven, maar dat het gaat om broodnodige stappen om de samenleving en de economie te beschermen", laat minister Van Weel verder over dit besproken onderwerp weten.

Toegang tot data

De bewindsman schrijf ook dat de Europese Commissie wil dat er "snel werk" wordt gemaakt van de aanbevelingen van de High Level Group (HLG) on access to data. Deze groep is door Brussel opgericht en bestaat uit afgevaardigden van nationale opsporingsdiensten met als doel het bespreken van 'toegang tot data voor effectieve rechtshandhaving'. De adviesgroep publiceerde vorig jaar een rapport waarin wordt gesteld dat opsporingsdiensten toegang tot versleutelde data moeten kunnen krijgen.

"Gezien het overkoepelende doel van de HLG om de opsporingsdiensten de breedst mogelijke toegang tot persoonlijke gegevens te geven, zien we fundamentele risico's van massasurveillance, alsmede aanzienlijke beveiligings- en privacyrisico's als deze aanbevelingen als basis voor toekomstig EU-beleid en wetgeving zouden worden gebruikt", aldus een coalitie van meer dan vijftig burgerrechtenbewegingen, privacyorganisaties en techbedrijven afgelopen december. De organisaties vroegen Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om encryptie en privacy te respecteren.