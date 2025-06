Windows 10-gebruikers krijgen jaar extra updates bij gebruik Windows Backup

Microsoft biedt Windows 10-gebruikers een jaar extra beveiligingsupdates als ze gebruikmaken van cloudback-updienst Windows Backup of duizend Microsoft Rewards punten inleveren. Dat heeft Microsoft via een blogposting aangekondigd. Als alternatief voor een jaar extra updates kan er ook 30 dollar worden betaald, zoals het techbedrijf al eerder had laten weten. Op 14 oktober dit jaar stopt Microsoft de standaardondersteuning van Windows 10.

Gebruikers en organisaties zullen dan alleen nog Windows 10-updates ontvangen als ze aan het Extended Security Updates (ESU) programma deelnemen. Voor het eerst biedt Microsoft deze optie ook aan eindgebruikers, waarvoor een bedrag van dertig dollar moet worden betaald. Eindgebruikers kunnen een jaar lang tot 13 oktober 2026 extra updates voor belangrijke en kritieke kwetsbaarheden ontvangen. Organisaties kunnen tegen betaling van 61 dollar per machine drie jaar patches blijven ontvangen.

Microsoft heeft nu twee extra opties voor eindgebruikers aangekondigd om Windows 10-updates na 14 oktober dit jaar te blijven ontvangen. De eerste is het gebruik van Windows Backup om instellingen van de computer naar Microsofts cloud te uploaden. De back-updienst maakt het mogelijk om ook bestanden te uploaden, maar in de aankondiging spreekt Microsoft alleen over het synchroniseren van instellingen. Het gebruik van de dienst vereist een Microsoft-account. Gebruikers kunnen de instellingen op een nieuwe machine of bij een herinstallatie via Windows Backup weer terugplaatsen.

De tweede optie is het inleveren van duizend Microsoft Rewards-punten. Windows-gebruikers krijgen deze punten bijvoorbeeld als ze via Bing zoeken, met een Microsoft-account inloggen of geld uitgeven in de online Microsoft Store. Microsoft zal de mogelijkheid voor eindgebruikers om aan het ESU-programma deel te nemen in juli en augustus aanbieden. Volgens cijfers van marktvorser StatCounter draait 53 procent van de Windowscomputers wereldwijd op Windows 10. In Nederland heeft het besturingssysteem een aandeel van zo'n 44 procent.