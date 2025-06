DNA-databank bouwt systeem voor opslag dna niet veroordeelde verdachten

De Nederlandse DNA-Databank (NDD) start dit jaar met de bouw van een systeem voor het opslaan van dna-materiaal van nog niet veroordeelde verdachten, zo meldt het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het wetsvoorstel dat de opslag mogelijk maakt moet nog worden behandeld en werd vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd. Wanneer de Kamer het voorstel zal behandelen is nog onbekend. Wel werd vorige week besloten om het onderwerp niet controversieel te verklaren.

Op dit moment is dna-afname pas na een veroordeling mogelijk. Uit onderzoek blijkt volgens het kabinet dat bij dertien procent van de mensen die is veroordeeld en dna moet afstaan dat niet gebeurt. Het gaat dan om personen die onvindbaar zijn of in het buitenland verblijven. Met het wetsvoorstel wordt de procedure zo aangepast dat dna niet wordt afgenomen nadat iemand is veroordeeld, maar zodra die wordt aangehouden.

Het kabinet stelt dat het opgeslagen dna niet direct mag worden gebruikt voor dna-onderzoek. "Het celmateriaal wordt na afname opgeslagen in een aparte beveiligde omgeving en nog niet verwerkt in de databank. Er wordt pas een dna-profiel opgesteld en verwerkt in de dna-databank nadat iemand is veroordeeld. Gebeurt dat niet, dan wordt het celmateriaal vernietigd."

Hoewel het wetsvoorstel nog moet worden aangenomen lijkt het NFI ervan uit te gaan dat dit zal gebeuren. "Voor het jaar 2025 zijn de plannen ambitieus: De NDD start met de bouw van een opslagsysteem van celmateriaal van verdachten die onder de nieuwe wet DNA-C vallen", zo stelt het Nederlands Forensisch Instituut in het vandaag verschenen Jaarbericht over 2024.

De Nederlandse DNA-databank beheert onder andere de DNA-databank voor Strafzaken en is een zelfstandig onderdeel van het NFI. De DNA-databank voor Strafzaken bevatte vorig jaar meer dan 484.000 dna-profielen. Het gaat om meer dan 409.000 dna-profielen van personen en ruim 74.000 dna-profielen van sporen.