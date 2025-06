Brave-browser voor Android nu beschikbaar als F-Droid repository

De Brave-browser voor Android is nu ook beschikbaar als repository in de appstore F-Droid. Dat hebben de ontwikkelaars aangekondigd. Via de nieuwe repository kunnen gebruikers via de F-Droid client Brave installeren en vervolgens automatische updates ontvangen, zonder dat hiervoor de Google Play-app is vereist. De Brave-ontwikkelaars zeggen te begrijpen dat veel gebruikers, vanwege alle tracking en beperkingen, een alternatief voor Big Tech appstores zoeken.

F-Droid biedt Free and Open Source Software (FOSS) apps aan. De appstore zegt dat het waar mogelijk de broncode van aangeboden apps op security- en privacyproblemen controleert. Gebruikers van F-Droid kunnen apps direct als APK downloaden, maar ook via de F-Droid client-app installeren. De Brave-ontwikkelaars merken op dat de builds in F-Droid en de Google Play Store identiek zijn. Verder stellen ze dat het op dit moment nog niet mogelijk is om premium features van de browser, zoals de vpn + firewall en Brave Rewards, zonder een Google-account te gebruiken.