Proton klaagt Apple aan wegens machtsmisbruik in App Store

Proton, het bedrijf achter Proton Mail en Proton VPN, heeft zich bij een Amerikaanse rechtszaak aangesloten die Apple van machtsmisbruik in de App Store beschuldigt. Het bedrijf wil dat deelnemende app-ontwikkelaars financieel worden vergoed en Apple aanpassingen aan de App Store doorvoert. Proton zegt dat het eventueel ontvangen geld aan organisaties zal doneren die zich inzetten voor democratie en mensenrechten.

"We willen het anticompetitief gedrag in de App Store permanent beëindigen, en we sluiten ons bij deze rechtszaak aan om ervoor te zorgen dat elke toekomstige schikking voor echte aanpassingen aan de werkwijze en het beleid van Apple zorgt, waar alle consumenten, ontwikkelaars en concurrentie van profiteren, en het niet alleen cosmetische aanpassingen zijn", aldus Proton.

Volgens Proton leidt het monopolie op softwaredistributie dat Apple op iPhones heeft tot allerlei problemen voor gebruikers, bedrijven en de samenleving in geheel. Zo rekent Apple 30 procent commissie voor alle betalingen die binnen iOS-apps plaatsvinden. "Bedrijven die geld verdienen aan data van gebruikers in ruil voor "gratis" diensten die je privacy misbruiken, worden hier niet door getroffen, aangezien ze geen betalingen via de App Store verwerken. Bedrijven die privacy voorop stellen en geld verdienen via abonnementen, worden disproportioneel door deze commissie geraakt", stelt Proton. De commissie die Apple toepast zou een belemmering voor "privacy-first" businessmodellen zijn.

Daarnaast is Proton van mening dat het beleid van Apple, waardoor het kan bepalen welke apps wel en niet beschikbaar zijn, vrijheid en democratie ondermijnt. Proton hekelt ook de 30 procent commissie die Apple hanteert. Het bedrijf noemt dit een "kunstmatige en willekeurige" belasting op online commercie die uiteindelijk wordt doorbelast aan gebruikers. "De enige reden dat Apple hiermee wegkomt is dat er geen concurrentie is in het distribueren van iOS-apps of in-app betalingen binnen iOS." Proton verwacht dat het een lastig juridisch gevecht zal worden dat vele jaren in beslag zal nemen.