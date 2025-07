Let's Encrypt geeft voor het eerst certificaat uit voor ip-adres

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft voor het eerst een certificaat voor een ip-adres uitgegeven. Sinds de certificaatautoriteit tien jaar geleden startte kreeg het al verzoeken om deze mogelijkheid, maar de feature is nu pas toegevoegd en zal later dit jaar voor meer gebruikers beschikbaar komen. Let's Encrypt biedt gratis tls-certificaten aan die worden gebruikt voor het versleutelen van de verbinding tussen websites en bezoekers en maken het mogelijk om websites te identificeren.

Certificaten worden meestal voor domeinnamen uitgegeven. Dit heeft volgens Let's Encrypt verschillende redenen. Internetgebruikers kennen websites aan de hand van de domeinnaam, niet het ip-adres. Daarnaast kunnen ip-adressen van websites op elk moment veranderen. Een andere reden is dat het "eigenaarschap" van een ip-adres zwakker lijkt te zijn dan bij een domeinnaam het geval is, aldus de certificaatautoriteit.

Als laatste verwachten de meeste internetproviders niet dat eindgebruikers bewust, direct via een ip-adres verbinding maken. Wanneer een ip-adres door meerdere websites of apparaten wordt gedeeld zou het verbinden naar een ip-adres ook niet goed werken. Het heeft in dit scenario dan ook weinig zin een certificaat voor een ip-adres aan te vragen.

Volgens Let's Encrypt is een certificaat voor een domeinnaam dan ook de beste keuze voor de meeste gebruikers. Er zijn echter verschillende scenario's waarin een certificaat voor een ip-adres wel geschikt is, bijvoorbeeld voor het beveiligen van remote toegang tot apparaten in huis, het beveiligen van verbindingen binnen een cloudinfrastructuur, voor een standaardpagina door hostingproviders of een manier om een website te benaderen wanneer er geen domeinnaam is. De mogelijkheid om certificaten voor ip-adressen aan te vragen komt later dit jaar breed beschikbaar. De certificaten zullen voor slechts zes dagen geldig zijn en kunnen automatisch worden verlengd.