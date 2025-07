Gemeente Arnhem gevraagd om zelf pasfoto id-bewijs burgers te maken

Een partij in de gemeenteraad van Arnhem wil dat de gemeente de pasfoto's gaat maken die burgers voor hun identiteitsbewijs nodig hebben, net zoals in België gebeurt. "In buurland België is het al mogelijk: bij het aanvragen van een identiteitskaart wordt ter plekke een pasfoto genomen. Dat heeft twee grote voordelen. Ten eerste scheelt het burgers tijd en geld. Ten tweede wordt zo de kans op identiteitsfraude verkleind", zo stelt BurgerBelang Arnhem.

De partij heeft het college van burgemeester en wethouders raadsvragen over het onderwerp gesteld en wil weten of de gemeente kan onderzoeken of het maken van foto’s voor identiteitsbewijzen kan worden toegevoegd aan de gemeentelijke dienstverlening. Mochten hier belemmeringen voor zijn, wordt het college gevraagd dit onderwerp in breder verband, bijvoorbeeld via de VNG, bespreekbaar te maken. Volgens de Belgische beroepsfotografen zorgt het nemen van foto's door gemeenten ervoor dat inmiddels één op de vijf fotografen de deuren heeft gesloten.