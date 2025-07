Privacytoezichthouders komen met standaard template voor datalekmeldingen

De Europese privacytoezichthouders verenigd in de EDPB komen met een standaard template waarmee organisaties datalekken bij de toezichthouders kunnen melden. Dit zou datalekmeldingen in de EU moeten stroomlijnen en organisaties ontlasten, ter ondersteuning van een mogelijke Europese meldingsoplossing. Daarnaast zullen er checklists, handleidingen en FAQs over de AVG worden opgesteld. Dit zou het volgens de toezichthouders eenvoudiger voor organisaties moeten maken om aan de privacywet te voldoen.

Daarnaast stellen de toezichthouders dat ze nadrukkelijker gaan letten op het consistent uitleggen en handhaven van de AVG in Europa. De toezichthouders hebben daar eerder deze week in Helsinki afspraken over gemaakt. De EPDB zegt ook actiever de prioriteiten van de nationale privacytoezichthouders bekend te zullen maken. Dit zou ervoor moeten zorgen dat organisaties beter begrijpen wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten doen.

"Wetgeving in het digitale tijdperk wordt steeds complexer. Daarom is ook samenwerking nodig met toezichthouders op andere terreinen, om juridische en praktische problemen op te lossen en ook daarin te zorgen voor uniforme uitleg", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de Nederlandse privacytoezichthouder zijn de gemaakt afspraken een mijlpaal als het gaat om duidelijkheid, ondersteuning en betrokkenheid voor organisaties in Europa die zich aan de AVG moeten houden.