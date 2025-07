Overheid onderzoekt tegengaan "desinformatie" via AI, impact online anonimiteit

De overheid heeft twee lopende onderzoeken waarbij het gebruik van generatieve AI wordt onderzocht om "desinformatie" tegen te gaan, en daarnaast de impact van online anonimiteit op "democratie en gedrag". Dat staat in een plan van aanpak van online discriminatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het plan laat weten dat er maatregelen zijn die in het kader van het tegengaan van "desinformatie" ook voor de aanpak van online discriminatie relevant zijn. "Er wordt onderzocht wat de concrete kansen van generatieve AI voor het tegengaan van desinformatie zijn, evenals hoe grote online platformen generatieve AI kunnen inzetten om te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen om systeemrisico’s zoals desinformatie tegen te gaan", zo laat het rapport weten. Als voorbeeld wordt genoemd de inzet van "pro-sociale chatbots" die gebruikers afhankelijk van de context automatisch content laten zien.

"Of om het op grote schaal meenemen van gebruikers in samenvattingen van journalistieke en wetenschappelijke artikelen met verschillende hypothesen, theorieën en empirisch onderzoek. Maar ook het faciliteren van publiek beschikbare AI-benchmarking en tooling (zoals bias-detectie, op basis van bijvoorbeeld democratische input) om vangrails aan te brengen voor verantwoorde generatieve inzet van AI in Nederland", gaat het plan van aanpak verder. Verdere informatie, zoals wanneer het onderzoek is afgerond, staat niet vermeld.

Een ander onderzoek dat het ministerie van Binnenlandse Zaken laat uitvoeren gaat over de effecten van anonimiteit op "democratie en gedrag". Het onderzoek is nog gaande, maar in het plan van aanpak staat dat het onderzoek aantoont dat er geen causaal verband is tussen anonimiteit op het internet enerzijds, en onveilig gedrag online anderzijds, maar ook juist de positieve aspecten van anonimiteit worden benadrukt. Ook hier staan geen verdere details over het onderzoek.