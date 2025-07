Energiebedrijf gaat slimme meters wegens ransomware-aanval fysiek uitlezen

De Canadese energieleverancier Nova Scotia Power gaat slimme meters bij klanten wegens een ransomware-aanval fysiek uitlezen. Eind april werd het bedrijf getroffen door de aanval, waarbij ook de gegevens van 280.000 huidige en voormalige klanten werden gestolen en op internet gepubliceerd. Volgens de energieleverancier ging het om een "geraffineerde ransomware-aanval", maar verdere details wat de aanval geraffineerd maakt of hoe de aanvallers toegang konden krijgen zijn niet gegeven. Het bedrijf zegt ook dat er geen losgeld is betaald.

In een update over de ransomware-aanval laat Nova Scotia Power weten dat de slimme meters bij klanten sinds 25 april geen data naar de systemen van het bedrijf hebben kunnen sturen. Als gevolg daarvan werd in eerste instantie besloten om de facturatie tijdelijk op te schorten. Recentelijk is de energieleverancier weer begonnen met het versturen van geschatte facturen.

Deze maand zal Nova Scotia Power personeel langssturen dat het daadwerkelijke energieverbruik van de meters fysiek gaat uitlezen. Wanneer dit niet mogelijk is ontvangen klanten een geschatte factuur gebaseerd op eerder energieverbruik in dezelfde periode. Er is geen datum genoemd wanneer de systemen van Nova Scotia Power zijn hersteld en de slimme meters hiermee weer kunnen communiceren.