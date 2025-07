Londense politie: 0,57 procent aanhoudingen via live gezichtsherkenning

De Londense politie heeft sinds 2024 bijna 181.000 personen aangehouden. In 1035 gevallen gebeurde dit via live gezichtsherkenning. Van deze aangehouden personen zijn er 773 gewaarschuwd of aangeklaagd. Volgens privacyorganisatie Big Brother Watch (BBW) laat dit lage percentage zien dat de "autoritaire technologie", naast een grove schending van burgerrechten, een grote verspilling van middelen is.

De Metropolitan Police kwam vorige week met een persbericht waarin het gebruik van gezichtsherkenning wordt geprezen. Live gezichtsherkenning wordt al jaren toegepast in de Engelse hoofdstad. Cijfers over het aantal aanhoudingen via de technologie worden pas vanaf 2024 gegeven. In de periode van de 1035 aanhoudingen werden in totaal 180.947 personen door de politie in Londen aangehouden. Gezichtsherkenning leidde zodoende tot 0,57 procent van de aanhoudingen, waarvan honderden personen niet werden vervolgd.

Volgens Big Brother Watch worden veel ernstige misdrijven in de hoofdstad niet onderzocht. Het uitgeven van miljoenen ponden aan een "rechten schendende" technologie is dan ook een belediging voor Londenaren, aldus de privacyorganisatie. "De uitbreiding van gezichtsherkenningstechnologie heeft grote gevolgen voor de belastingbetaler, onze burgerrechten en overbelaste politiecapaciteit."