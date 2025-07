'Bank-apps mogen functies blokkeren als klant 'in gesprek-check' weigert'

Bank-apps mogen bepaalde functionaliteit, zoals het doen van overboekingen, blokkeren als een klant een 'in gesprek-check weigert, zo stelt de Franse privacytoezichthouder CNIL. Verschillende bank-apps controleren of een klant in gesprek is als die een overboeking doet. Volgens banken wordt zo gekeken of de klant mogelijk contact heeft met een oplichter. De bank-app kan dan een waarschuwing laten zien.

De bank-app verzamelt bijvoorbeeld informatie over de duur van het gesprek die wordt vergeleken met andere informatie, zoals het aantal transacties, of het om een onbekende begunstigde gaat en er naar een 'high-risk' land geld wordt overgemaakt. Omdat het hier persoonlijke informatie betreft moeten bank-apps de AVG volgen, aldus CNIL. Klanten moeten dan ook geïnformeerde en vrije keuze geven als informatie over hun telefoongesprekken wordt verzameld.

Dit houdt in dat klanten volledig geïnformeerd moeten zijn en de keuze moeten hebben om te weigeren. Wanneer klanten weigeren moeten ze nog steeds bepaalde niet-risicovolle functies kunnen gebruiken, zoals het bekijken van de eigen rekeningen. De bank-app mag bepaalde gevoelige functies, zoals het overboeken of toevoegen van nieuwe begunstigden, vanwege veiligheidsredenen echter blokkeren, legt de Franse privacytoezichthouder uit.

Wanneer deze functies zijn geblokkeerd moeten klanten wel andere manieren hebben om er gebruik van te maken, bijvoorbeeld via internetbankieren, telefoon of via een bankkantoor. Banken mogen klanten niet dwingen om een in gesprek-check toe te staan en moeten uitleggen wanneer een klant dit weigert wat de verdere opties zijn. Ook moeten klanten eerder gegeven toestemming kunnen intrekken.

Begin dit jaar lieten Nederlandse banken en telecomproviders weten dat de Telecommunicatiewet moet worden aangepast, zodat banken bij telecomproviders kunnen controleren of iemand in gesprek is tijdens het overboeken van geld.