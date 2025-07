Privacy First: betere voorlichting over deurbelcamera's nodig

Er is betere voorlichting en bewustwording over deurbelcamera's nodig, zo stelt stichting Privacy First naar aanleiding van onderzoek dat onderzoeksbureau Ipsos I&O voor het Consortium Slimme Deurbellen uitvoerde. Het Consortium bestaat uit Responsible Sensing Lab, TU Delft, AMS Institute, Privacy First en de gemeenten Amsterdam, Breda, Den Haag en Groningen, en zet zich in voor verantwoord gebruik van deurbelcamera's.

Gisteren berichtte Security.NL al over het onderzoek. Privacy First en Responsible Sensing Lab hebben ook op het onderzoek gereageerd. Privacy First merkt op dat het onderzoek aantoont dat het gebruik van deurbelcamera's regelmatig in strijd is met de privacywetgeving. "Veel deurbellen filmen bijvoorbeeld niet alleen de eigen voordeur, maar ook de openbare ruimte. Daarnaast is het voor veel mensen onbekend dat veel van deze slimme apparaten naast video- ook geluidsopnamen maken en dat deze vervolgens worden opgeslagen."

Volgens de privacystichting laat het onderzoek zien dat er betere voorlichting en bewustwording over deurbelcamera's nodig is. Zo bleek dat gesprekken met focusgroepen over het onderwerp voor meer kennis en een kritischere houding over het gebruik van deurbelcamera's zorgden. "Ik dacht dat het gewoon een handige gadget was. Pas nu besef ik hoeveel privacy van anderen ik onbedoeld schend", zo liet een deelnemer aan het onderzoek weten.

"Zes van de zeven voordeuren hebben nog geen slimme deurbel. We hopen de bewoners van die voordeuren met de uitkomsten van dit onderzoek na te laten denken: heb ik het écht nodig? Veroorzaak ik geen overlast bij buren? En hoe gebruik ik het op een verantwoorde manier?", zegt Thijs Turèl, Programma Manager van het AMS Institute.

Het Slimme Deurbellen Consortium is bezig met verschillende oplossingen als het om deurbelcamera's gaat. Bijvoorbeeld een 'wensenlijstje' voor fabrikanten waarbij privacy en transparantie standaard in het ontwerp worden meegenomen, alsmede het ontwikkelen van 'design interventies'. Eén van de interventies moet het gesprek over deurbelcamera's tussen buren op gang helpen. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met privacyvriendelijke hardware, bijvoorbeeld waarbij de achtergrond van het videobeeld na twee meter wazig wordt.