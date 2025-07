Vermeende beheerder van groot cybercrimeforum XSS aangehouden

De Oekraïense autoriteiten hebben een man aangehouden die wordt verdacht de beheerder te zijn van het cybercrimeforum XSS, zo hebben de Franse autoriteiten (pdf) en Europol bekendgemaakt. Volgens Europol telde het forum meer dan vijftigduizend geregistreerde gebruikers en fungeerde als marktplaats voor de handel in gestolen data en illegale diensten. De verdachte zou niet alleen beheerder van het forum zijn geweest, maar ook disputen tussen criminelen hebben opgelost en de veiligheid van transacties hebben gegarandeerd, aldus Europol.

"Het forum, dat sinds 2013 actief was, was één van de voornaamste hubs van cybercrime. Het faciliteerde de verkoop van malware, toegang tot gecompromitteerde systemen, gestolen data en diensten met betrekking tot ransomware. Het forum was ook voorzien van een Jabber-server voor versleutelde communicatie, waardoor cybercriminelen anoniem berichten konden uitwisselen", aldus de Franse autoriteiten.

Via de verschillende diensten die de verdachte bood zou hij meer dan zeven miljoen euro hebben verdiend, laat Europol verder weten. De Franse autoriteiten begonnen al in 2021 het onderzoek naar de verdachte. Eind vorig jaar werd de operationele fase in Oekraïne gestart, waarbij Franse rechercheurs op Oekraïens grondgebied waren toen de man werd aangehouden. Hierbij werd samengewerkt met de Oekraïense autoriteiten en Europol. Inmiddels zou ook de domeinnaam in beslag zijn genomen.