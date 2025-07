Rijk wil jaarlijks 10.000 laptops schenken voor toegang tot digitale overheid

Manman, mijn allereerste computer heb ik op zo'n PC-dumpdag in een of andere gymzaal gekocht. 256 MB. Harde schijf bleek stuk toen ik stekker in stopcontact stopte, maar bedrijf dat die computer aan de overheid verkocht had, en heeft me na een ritje naar Zoetermeer gewoon een ander mee gegeven.



Kostte me 250 gulden dat ding, en dat was 1/3 van mijn maandelijkese inkomen, waar ik als zestien jarige met heel veel moeite mee van rond kon komen. Jeugdinkomens schalen had je toen nog, om ouderen niet te beconcureren op de arbeidsmarkt. Moet je nu mee komen, zo'n wetsvoorstel. Zouden ouderen die last hebben van "jongeren" maar wat graag willen. Maar ja, criminaliteit en gebrek aan toekomstperspectieven is in de loop van tijd alleen maar toe genomen.



Weten we ook weer iets over de inflatiecijfers bij de handel in tweedehandscomputers.



Als het bij de overheid vandaan komt, zal het wel goed zijn (kuch, ik heb andere ervaringen met gratis Gemeente computers en telefoons, maar rijksoverheid is iets anders natuurlijk/s