SharePoint-servers 145 organisaties wereldwijd getroffen bij aanvallen

De Microsoft SharePoint-servers van 145 organisaties wereldwijd zijn bij een recente aanval getroffen en gecompromitteerd door aanvallers, zo stelt het Nederlandse cybersecuritybedrijf Eye Security op basis van eigen onderzoek. Het bedrijf publiceerde op 19 juli een blogposting over misbruik van een SharePoint-lek waarvoor op dat moment nog geen patches beschikbaar waren. Uit een scan van meer dan 27.000 SharePoint-servers, uitgevoerd tussen 18 en 23 juli, blijkt dat 396 systemen waren gecompromitteerd bij 145 unieke organisaties in 41 landen.

Vier procent van de infecties werd in Nederland waargenomen. De meeste besmettingen (18 procent) namen de onderzoekers in de Verenigde Staten waar. Van de 145 getroffen organisaties bevond dertig procent zich in de overheidssector en nog eens dertien procent in het onderwijs. Volgens Eye Security laten de gegevens zien dat het geen willekeurige of opportunistische aanvalscampagne was. "De aanvallers wisten precies wat ze zochten."

De onderzoekers voerden over meerdere dagen meerdere scans naar SharePoint-servers uit. Het aantal besmette servers nam tijdens de tweede scan ten opzichte van de eerste scan toe. Microsoft had toen al noodpatches uitgebracht. Dit wijst er volgens het securitybedrijf op dat veel organisaties hun systemen nog niet hadden gepatcht of dat de aanvallers al toegang tot het systeem hadden toen de patch werd geïnstalleerd. Het installeren van de update is niet voldoende om een compromittering ongedaan te maken.

"In dit soort incidenten zie je vaak hetzelfde patroon: zodra een zero-day publiek bekend wordt en technische details gaan rondzingen, springen andere statelijke én niet-statelijke actoren erbij. Daarbij zitten ook cybercriminelen met hele andere drijfveren – zoals puur financieel gewin", zegt Lodi Hensen van Eye Security. Microsoft liet eind juli al weten dat het SharePoint-lek ook bij ransomware-aanvallen was gebruikt. Deze week werden in de Tweede Kamer aan demissionair minister Van Weel van Justitie en Veiligheid vragen over het beveiligingslek gesteld.