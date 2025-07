Skechers lanceert kinderschoen met verborgen vak voor Apple AirTag

Schoenenfabrikant Skechers heeft een nieuwe serie kinderschoenen gelanceerd die zijn voorzien van een verborgen vak waar ouders een Apple AirTag in kunnen plaatsen om te zien waar hun kind zich bevindt. Apple stelt dat AirTags alleen mogen worden gebruikt voor het tracken van persoonlijke eigendommen. De Find My Skechers worden door de schoenenfabrikant omschreven als 'Apple AirTag compatible sneakers'. Het verborgen compartiment zou daarnaast 'zeer kindbestendig' zijn. Zo is een kleine schroevendraaier vereist om het vakje te openen.

Op de pagina waar Skechers meer informatie over de schoenen geeft laat de fabrikant weten dat het vanwege de "robuuste privacyfeatures" voor Apple AirTag heeft gekozen. Het Find My-netwerk waarop de locatie van AirTags is te zien maakt gebruik van end-to-end encryptie. Volgens Apple kan alleen de eigenaar van de AirTag daardoor zien waar het apparaatje zich bevindt.

Wat betreft het doel van de AirTag is dat alleen om eigen spullen te vinden, aldus Apple. "AirTag was ontworpen om mensen te helpen bij het vinden van persoonlijke eigendommen, niet het tracken van mensen of de eigendommen van anderen en we veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen elk kwaadwillig gebruik van onze producten." Tijdens het instellen van een AirTag laat Apple ook een melding zien dat het product alleen bedoeld is om eigen spullen te tracken en dat het gebruik van het apparaatje om mensen zonder hun toestemming te volgen in veel landen een misdrijf is.

AirTags sturen via blueooth een signaal naar iPhones en iPads in de buurt, die onderdeel van het 'Find My' netwerk zijn. Deze apparaten sturen de locatie van de AirTag weer door naar Apples iCloud. Vervolgens kunnen gebruikers via de Find My-app de locatie van hun AirTag zien. "Dit hele proces is anoniem en is versleuteld om je privacy te beschermen", zo laat Apple weten. Find My staat standaard ingeschakeld wanneer gebruikers op hun iPhone of iPad op met hun Apple ID zijn ingelogd en iCloud staat ingeschakeld.