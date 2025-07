Britse autoriteit: clouddominantie Microsoft en Amazon schaadt concurrentie

De dominante positie die Amazon en Microsoft op de markt voor clouddiensten hebben is schadelijk voor concurrentie in de cloud en daarmee voor klanten van deze bedrijven, zo stelt de Britse markttoezichthouder CMA. Amazon en Microsoft zijn niet over de bevindingen van de toezichthouder te spreken. De Competition and Markets Authority (CMA) startte eind 2023 een onderzoek naar het aanbod van publieke clouddiensten in het Verenigd Koninkrijk.

Het marktonderzoek is nu afgerond en de toezichthouder heeft vandaag een samenvatting van het uiteindelijke rapport gepubliceerd. Daarin stelt de CMA dat er verschillende problemen met de huidige markt zijn wat tot allerlei concurrentienadelen leidt.

Het eerste probleem dat de toezichthouder noemt is de marktmacht van Amazon en Microsoft op het gebied van infrastructure as a service (IaaS). Door hun positie op dit onderdeel behalen de twee techbedrijven financiële voordelen die over een langere periode boven de kosten van de kapitaaluitgaven uitkomen. Dit maakt het lastig voor alternatieve cloudproviders om deze markt te betreden en hebben klanten daardoor met beperkte keuze aan leveranciers en producten te maken.

Het tweede probleem zijn technische en commerciële barrières waardoor klanten van cloudbedrijven vastzitten aan hun initiële cloudprovider. Dit maakt het lastig voor klanten om bijvoorbeeld op een aantrekkelijk aanbod van een ander cloudprovider te reageren of nieuwe diensten van een andere provider te accepteren, wat volgens de CMA tot zwakkere concurrentie tussen providers leidt.

Als derde en laatste punt noemt de CMA de licentiewerkwijze van Microsoft die de concurrentiepositie van Amazon en Google schaadt. Zo is het voor organisaties goedkoper om Microsoft software op Microsoft clouddiensten te gebruiken dan dezelfde software op een concurrerend cloudplatform. Daarnaast zijn bepaalde Microsoft-producten niet beschikbaar op de cloudplatforms van Amazon en Google.

"We denken dat de uitkomsten voor klanten beter zouden zijn als cloudmarkten concurrerender zijn", concludeert de CMA. Dit zou voor meer consistente concurrerende prijzen moeten zorgen, het makkelijker maken om over te stappen en tot betere en innovatievere diensten leiden. De toezichthouder doet nu de oproep om te onderzoeken of Amazon en Microsoft een 'strategic market status' toegekend moeten krijgen. Dan kan de CMA bepaalde interventies plegen om de genoemde problemen aan te pakken.

Reacties

Microsoft laat in een reactie op de beslissing van de CMA weten dat de toezichthouder de plank misslaat. "De cloudmarkt is nog nooit zo dynamisch en competitief geweest", aldus het bedrijf tegenover CNBC . Microsoft hekelt ook dat de toezichthouder in het rapport Google niet noemt, wat volgens een woordvoerder één van de snelstgroeiende deelnemers aan de cloudmarkt is.

Amazon is ook niet over de uitkomsten te spreken en noemt verder onderzoek naar de clouddominantie van de twee techbedrijven ongerechtvaardigd. Google is daarentegen zeer positief en spreekt over een "kantelpunt". Het techbedrijf voegt toe dat snel optreden noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat Britse bedrijven "een eerlijke prijs betalen".