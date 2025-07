'Meerderheid EU-landen voorstander van invoering chatcontrole'

Een meerderheid van de EU-landen is voorstander van het invoeren van chatcontrole, waarbij de inhoud van chatberichten die burgers versturen wordt gecontroleerd. Dat stelt Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij. Volgens Breyer hebben veel landen die zich vorig jaar tegen chatcontrole uitspraken nu nog geen positie ingenomen, terwijl het nieuwe voorstel dat EU-voorzitter Denemarken presenteerde veel extremer is.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Vorig jaar kwamen toenmalig EU-voorzitters België en Hongarije elk met een voorstel voor de invoering van chatcontrole, maar die voorstellen konden niet op voldoende voorstemmers rekenen. Begin dit jaar kwam toenmalig EU-voorzitter Polen met een voorstel waarin het verplichte detectiebevel voor chatapps was vervangen door vrijwillige detectie. Tevens zou het voor risicovolle communicatiediensten worden verplicht om leeftijdsverificatie van gebruikers uit te voeren. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel in stemming gebracht.

Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven. Om het voorstel aangenomen te krijgen is een 'gekwalificeerde meerderheid' vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als 55 procent van de lidstaten vóór stemt én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen.

Volgens Breyer zijn slechts drie landen op dit moment tegen of neutraal, namelijk Nederland, Polen en Oostenrijk. Een meerderheid van vijftien EU-landen is voorstander. Negen landen hebben nog geen positie over het huidige voorstel ingenomen. "Ook al is het 2025 plan veel extremer", merkt Breyer op, die het vergelijkt met de twee voorstellen die vorig jaar werden gepresenteerd. Op 14 oktober zal er over het voorstel worden gestemd. Breyer laat via X weten dat de stem van Duitsland de doorslag kan geven, maar het land nog geen beslissing heeft genomen.