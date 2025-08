Nvidia: onze chips bevatten geen backdoor of kill-switches

Hoewel de boodschap van Nvidia’s CSO David Reber duidelijk en consistent is — geen backdoors, geen kill-switches, nu niet en nooit — blijft het statement vooral een publieke belofte, geen technisch verifieerbaar feit. In de hardwarewereld is “nooit” een riskante claim, omdat ontwerpkeuzes, toeleveringsketens en marktdruk in de toekomst kunnen veranderen. Zonder onafhankelijke, reproduceerbare audits van de chiparchitectuur en firmware blijft het voor buitenstaanders onmogelijk om de afwezigheid van verborgen functionaliteit met zekerheid te bevestigen.



Daarnaast richt Reber zijn kritiek terecht op de risico’s van backdoors en kill-switches als “single points of failure” en aanvalsvectoren voor kwaadwillenden. Maar hij laat onbesproken dat sommige overheden al decennia hard- en softwarevereisten opleggen (bijvoorbeeld Trusted Platform Modules en secure enclaves) die óók potentieel misbruikt kunnen worden, afhankelijk van de implementatie. Daarmee schuift Nvidia impliciet het debat over “wie mag de sleutel hebben” volledig terzijde, terwijl dat juist de kern van de politieke discussie is.



Een ander punt is dat de stellingname sterk leunt op vertrouwen in de intenties van Nvidia zelf, terwijl de supply chain van moderne AI- en GPU-chips meerdere lagen van externe IP-blokken, firmware-leveranciers en fabrieksprocessen bevat. Zonder diepgaande, externe validatie is het voor klanten en overheden onmogelijk om uit te sluiten dat kwetsbaarheden — opzettelijk of niet — in die keten sluipen.