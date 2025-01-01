Nieuws
image

Gehackt medisch laboratorium heeft oorzaak datadiefstal nog niet gevonden

vrijdag 15 augustus 2025, 16:21 door Redactie, 4 reacties

Clinical Diagnostics, het medisch laboratorium waar criminelen de gevoelige gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen wisten te stelen, heeft de oorzaak van de datadiefstal nog niet gevonden, zo laat het vandaag op de eigen website weten. "We werken intensief samen met gespecialiseerde externe experts om de oorzaak te vinden en onze systemen verder te onderzoeken." Volgens Clinical Diagnostics loopt het onderzoek nog en is het nodig om te bepalen welke eventuele extra maatregelen getroffen moeten worden.

Het laboratorium laat verder weten dat het niet op vragen van patiënten en media kan ingaan. "Omdat het delen van bepaalde informatie extra risico’s met zich meebrengt en misbruikt kan worden door criminelen." Clinical Diagnostics zegt dat het veel vragen krijgt over het verwerken en bewaren van gegevens. Volgens het lab is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om patiënten te kunnen identificeren, onderzoeken, uitslagen te verstrekken en de administratie af te handelen.

In de vandaag verschenen update over het incident maakt Clinical Diagnostics excuses voor de datadiefstal. Ook zegt het lering uit het incident te zullen trekken en systemen verder te zullen versterken. Wanneer slachtoffers van het datalek precies worden geïnformeerd is nog altijd niet bekend. Gedupeerden zullen volgens het lab "de komende weken" een brief per post ontvangen. Ook is het totaal aantal slachtoffers nog altijd niet bekendgemaakt.

Reacties (4)
Vandaag, 16:28 door Anoniem
De Tweede Kamer is vandaag aangeschreven om een diepgaand onderzoek te laten uitvoeren naar dit 'gecertificeerde' lab. De minister mag met meer uitleg komen.
Vandaag, 16:33 door Anoniem
Men is daar behoorlijk in controle voor de gevoelige data die men dient te verwerken /s
Vandaag, 16:42 door Anoniem
Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat jaren terug ISO-gecertificeerd was, maar ik weet nog heel goed dat op de afdeling waar ik werkte, er alles aan gedaan werd om die certificatie overeind te houden. En dat was niet eenvoudig en kostte heel veel werk.

Mijn vraag is of er bij dit lab de zaak is afgeslonseld?
En dan geen onderzoek door "de slager die zijn eigen vlees keurt" alstublieft. Maar een echt onafhankelijk onderzoek.

Certificatie is 1 ding, maar een hack van deze omvang schreeuwt om uitleg en betere antwoorden.
Vandaag, 17:07 door Anoniem
Door Anoniem: Ik heb bij een bedrijf gewerkt dat jaren terug ISO-gecertificeerd was, maar ik weet nog heel goed dat op de afdeling waar ik werkte, er alles aan gedaan werd om die certificatie overeind te houden. En dat was niet eenvoudig en kostte heel veel werk.

Mijn vraag is of er bij dit lab de zaak is afgeslonseld?
En dan geen onderzoek door "de slager die zijn eigen vlees keurt" alstublieft. Maar een echt onafhankelijk onderzoek.

Certificatie is 1 ding, maar een hack van deze omvang schreeuwt om uitleg en betere antwoorden.

Voor zover mij bekend worden ISO-certificeringen altijd afgegeven na audits door een daadwerkelijk onafhankelijke partij.
Overigens stelt de ISO 15189 niet in het bijzonder eisen aan de cybersecurity zoals pentesten etc. (zo laat ik mij vertellen).

Daarnaast geldt natuurlijk wel dat een ISO-certificering een organisatie niet onkwetsbaar maakt voor malafide actoren.
Dit alles met kanttekening dat ze natuurlijk veel te laat hebben gemeld dat er data afhandig is gemaakt.
