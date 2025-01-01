Gehackt medisch laboratorium heeft oorzaak datadiefstal nog niet gevonden

Clinical Diagnostics, het medisch laboratorium waar criminelen de gevoelige gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen wisten te stelen, heeft de oorzaak van de datadiefstal nog niet gevonden, zo laat het vandaag op de eigen website weten. "We werken intensief samen met gespecialiseerde externe experts om de oorzaak te vinden en onze systemen verder te onderzoeken." Volgens Clinical Diagnostics loopt het onderzoek nog en is het nodig om te bepalen welke eventuele extra maatregelen getroffen moeten worden.

Het laboratorium laat verder weten dat het niet op vragen van patiënten en media kan ingaan. "Omdat het delen van bepaalde informatie extra risico’s met zich meebrengt en misbruikt kan worden door criminelen." Clinical Diagnostics zegt dat het veel vragen krijgt over het verwerken en bewaren van gegevens. Volgens het lab is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk om patiënten te kunnen identificeren, onderzoeken, uitslagen te verstrekken en de administratie af te handelen.

In de vandaag verschenen update over het incident maakt Clinical Diagnostics excuses voor de datadiefstal. Ook zegt het lering uit het incident te zullen trekken en systemen verder te zullen versterken. Wanneer slachtoffers van het datalek precies worden geïnformeerd is nog altijd niet bekend. Gedupeerden zullen volgens het lab "de komende weken" een brief per post ontvangen. Ook is het totaal aantal slachtoffers nog altijd niet bekendgemaakt.