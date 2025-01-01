Bunq moet kopie legitimatiebewijs van fraudeur met opgelicht slachtoffer delen

Bunq moet een kopie van het legitimatiebewijs van een veroordeelde fraudeur met een opgelicht slachtoffer delen, zo heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld. De bank heeft toegezegd de gegevens te zullen verstrekken. Het slachtoffer werd in een periode van een jaar voor ruim 51.000 euro opgelicht door een fraudeur die hierbij gebruikmaakte van een bunq-rekening.

Het slachtoffer deed begin 2023 aangifte bij de politie. Een aantal maanden later werd bunq door de advocaat van het slachtoffer gevraagd om naam en adresgegevens van de fraudeur, alsmede diens bankafschriften. Bunq verstrekte de informatie, waaruit bleek dat het via oplichting verkregen bedrag was doorgesluisd naar een Poolse bankrekening. De oplichter werd vorig jaar juli door de rechtbank Limburg bij verstek veroordeeld om het slachtoffer een bedrag van 51.500 euro te betalen.

Het slachtoffer is daarna een proces gestart om op de Poolse bankrekening van de fraudeur beslag te laten leggen. Poolse wetgeving vereist dat in dergelijke procedures ook het Poolse burgerservicenummer moet worden verstrekt. De advocaat van bunq stelde dat de bank niet meer dan alleen naam en adresgegevens hoefde te verstrekken en dat het de bank ook niet is toegestaan om het gevraagde burgerservicenummer te delen.

Het slachtoffer stapte daarop naar de rechter en eiste dat bunq wordt veroordeeld om een kopie van het legitimatiebewijs van de fraudeur te verstrekken. Bunq liet de rechter weten dat het mede vanwege de AVG het nummer niet mocht verstrekken. Volgens de bank waren de identiteitsgegevens op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verzameld en mogen deze gegevens in beginsel niet voor een ander doel worden verstrekt.

"De bescherming van persoonsgegevens strekt er niet toe om verduistering van gelden af te kunnen schermen van civielrechtelijke aansprakelijkheid en verhaalsmogelijkheden. Het gerechtvaardigd belang van [eiser] om zijn rechten als slachtoffer van fraude te kunnen effectueren weegt dan ook zwaarder dan het belang van [naam 2] bij bescherming van zijn persoonsgegevens", oordeelde de rechter.

De rechter stelde ook dat er aan het proportionaliteits- en subsidiariteitsbeginsel is voldaan. Er is sprake geweest van een omvangrijke fraude en een fraudeur die zich aan het verhaal onttrekt. Daarnaast is het nummer van de fraudeur nodig om beslag te kunnen leggen op de rekening en is alleen naam en geboortedatum niet voldoende. Daarnaast oordeelde de rechter dat de verzamelde gegevens in dit geval ook voor een ander doel mogen worden gebruikt, iets waarvoor de AVG in artikel 23 ook ruimte laat. De rechter stond de vordering van het slachtoffer dan ook toe. Bunq liet weten hieraan te zullen voldoen.