Programma GL-PvdA: leeftijdsgrens social media en recht op versleuteld chatten

GroenLinks-PvdA heeft het concept-verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen en pleit daarin voor een leeftijdsgrens voor social media, een wettelijk recht op end-to-end versleutelde privégesprekken en het uitbreiden van ANPR-verkeerscamera's. Verder krijgen contentplatforms en internetproviders een meldplicht bij signalen van grooming of seksueel misbruik (pdf).

Het verkiezingsprogramma bevat een apart hoofdstuk over digitalisering. Daarin schrijft de partij dat er eerlijke algoritmes moeten komen en er wordt geïnvesteerd in AI die bijdraagt aan de samenleving. In het hoofdstuk staat ook dat GroenLinks-PvdA voorstander is van leeftijdsgrenzen voor sociale media die verslavende algoritmen gebruiken. Hoe de partij hierop wil handhaven wordt niet gemeld. Daarnaast moet er een minister van Digitale Zaken komen en wil de partij investeren in de ontwikkeling van opensourcesoftware en -hardware met broncodes die iedereen kan controleren.

Verder laat het verkiezingsprogramma weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer middelen en bevoegdheden moet krijgen. Ook worden bedrijven verplicht om zo min mogelijk gegevens van hun klanten te registreren. "Wij waarborgen het digitaal briefgeheim en leggen het recht om digitaal privégesprekken te voeren via end-to-end encryptie wettelijk vast."

GroenLinks-PvdA wil ook dat zorggegevens sneller kunnen worden uitgewisseld. "Zorgverleners moeten met instemming van de patiënt eenvoudig gegevens kunnen delen. Voor acute zorg van groot gezondheidsbelang krijgen zorgverleners inzage in informatie, tenzij men aangeeft toestemming te onthouden (opt-out)."

Als het aan de partij ligt worden Big Tech-bedrijven opgeknipt en komt er een heffing op niet-Europese Big Tech-bedrijven. "Online anonimiteit en vrije toegang tot informatie blijven we actief beschermen." Verder wil de partij dat er altijd een niet-digitaal alternatief is voor contact met de overheid.

Gerichte digitale surveillance en ANPR-camera's

In het hoofdstuk over digitalisering wordt ook gepleit voor terrorismebestrijding via een gerichte aanpak. "Bij de bestrijding van terrorisme ligt de nadruk op het verzamelen van inlichtingen uit menselijke bronnen en gerichte digitale surveillance in plaats van op massasurveillance." Verder wil de partij het aantal permanente verkeerscamera’s (ANPR) op zowel hoofdwegen als grensovergangen fors uitbreiden. "De gegevens van alle camera’s worden voortaan ingezet tegen de georganiseerde misdaad."

Voor de bestrijding van cybercrime moet er op de verschillende platforms een "hulpknop" komen die slachtoffers van cybercrime in één klik doorverwijst naar hulp. "Contentplatforms en internetproviders krijgen een meldplicht bij signalen van grooming of seksueel misbruik. Nationale autoriteiten moeten daarnaast meer middelen krijgen om online misbruik, bijvoorbeeld in de vorm van cyberpesten, deepfakes, doxing en online shaming aan te pakken", laat het programma verder weten. Een exacte uitwerking hiervan wordt niet gegeven.

Tot 29 augustus kunnen leden wijzigingsvoorstellen indienen en elkaars voorstellen ondersteunen. Vervolgens wordt via een stemming besloten welke wijzigingsvoorstellen worden aangenomen. Op het partijcongres op 27 september wordt het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld.