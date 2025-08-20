Honderdduizenden gesprekken chatbot Grok geïndexeerd door Google

Honderdduizenden gesprekken die gebruikers met chatbot Grok voerden zijn geïndexeerd door Google, zo meldt zakenblad Forbes. Onlangs werd ook bekend dat allerlei ChatGPT-gesprekken eenvoudig via zoekmachines zijn te vinden. Grok biedt gebruikers de optie om een met de chatbot gevoerd gesprek te delen. In dit geval wordt er een unieke link gecreëerd die de gebruiker bijvoorbeeld via e-mail of een chatapp kan delen. De unieke url wordt echter ook beschikbaar gemaakt voor zoekmachines.

Door zoekmachines geïndexeerde url's zijn vervolgens eenvoudig te vinden. Forbes meldt vandaag dat Google meer dan 370.000 Grok-gesprekken heeft geïndexeerd. Volgens het zakenblad volstaat het klikken op de "share" knop om een Grok-gesprek openbaar te maken, zonder dat gebruikers hiervoor worden gewaarschuwd. Forbes meldt dat het xAI om een reactie heeft gevraagd, maar er geen kreeg. OpenAI besloot de feature waarmee chatgesprekken voor zoekmachines beschikbaar worden gemaakt na ontstane ophef te verwijderen.