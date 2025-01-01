Ministerie kijkt wegens datalek naar gebruik van burgerservicenummer

Het ministerie van Volksgezondheid kijkt naar aanleiding van het datalek bij het medische lab Clinical Diagnostics in Rijswijk, waar de persoonlijke en medische gegevens van zeker meer dan een half miljoen mensen werden gestolen, naar de manier waarop het burgerservicenummer (BSN) in de zorg wordt gebruikt. Bij de aanval werden naast medische gegevens ook BSN-nummers van mensen gestolen.

"In de zorgsector is het wettelijk verplicht om medische gegevens en bijbehorende persoonsgegevens gedurende een bepaalde termijn te bewaren. Dit is nodig om goede zorg te kunnen leveren, bijvoorbeeld om eerdere onderzoeken of uitslagen te kunnen raadplegen en om te voldoen aan wettelijke administratie- en bewaarplichten", aldus Clinical Diagnostics. Op de eigen website waarschuwt het medisch lab dat gestolen BSN-nummers voor identiteitsfraude zijn te misbruiken en dat gedupeerden van het datalek extra alert op misbruik moeten zijn.

"Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en indicatieorganen zijn verplicht het BSN van patiënten te registreren. Ook moeten ze het nummer gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen", laat de Rijksoverheid op de eigen website weten. Vanwege de gevoeligheid van het burgerservicenummer is het nu ook op het ministerie van Volksgezondheid onderwerp van discussie, zo laat een woordvoerder tegenover Nu.nl weten. "Het gebruik van een BSN is niet in beton gegoten: we bekijken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten of er iets moet worden veranderd." Het ministerie onderzoekt of gegevens bij het lab op de juiste manier werden gedeeld en of het niet om te veel informatie ging. Wanneer het onderzoek is afgerond is niet bekend.