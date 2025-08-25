Belgische regeringspartij spreekt zich uit tegen chatcontrole

De Belgische regeringspartij N-VA is tegen chatcontrole en vindt dat België zich tijdens een eventuele stemming in oktober van stemming moet onthouden. "Chat control dreigt een monster te worden dat in je privacy inbreekt en dat je niet meer getemd krijg", zegt NV-A-Kamerlid Michael Freilich tegenover de Belgische krant HLN.

In oktober wordt op Europees niveau mogelijk gestemd over een Deens voorstel dat chatdiensten kan verplichten om de inhoud van berichten die gebruikers versturen te controleren. Volgens de Europese burgerrechtenbeweging EDRi is het Deense voorstel in werkelijkheid een combinatie van de Belgische en Hongaarse voorstellen die eerder al werden gedaan. Deze voorstellen werden uiteindelijk niet in stemming gebracht omdat er onvoldoende voorstemmers waren.

De Europese Commissie wil een wet invoeren waardoor chatdiensten verplicht worden om alle berichten van hun gebruikers te controleren. Europese wetgeving vindt plaats via een trialoog, waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad van Ministers onderhandelen over wetgevende voorstellen. Het Europees Parlement zag het voorstel van de Europese Commissie voor chatcontrole niet zitten en kwam met een eigen voorstel, waar nog steeds kritiek op is, maar wat end-to-end versleutelde diensten uitzondert.

Binnen de EU-lidstaten is nog altijd geen positie ingenomen. Omdat er onvoldoende voorstemmers waren heeft geen van de vorige EU-voorzitters hun voorstel over chatcontrole in stemming gebracht. Sinds 1 juli is Denemarken de EU-voorzitter en het land kwam meteen met een nieuw voorstel dat onder andere verplichte detectie bevat. Bovendien kan ook met betrekking tot nieuw materiaal op grond van dit voorstel een verplicht detectiebevel aan chatdiensten worden gegeven.

Om het voorstel aangenomen te krijgen is een 'gekwalificeerde meerderheid' vereist. Een gekwalificeerde meerderheid is bereikt als vijftien lidstaten vóór stemmen én het voorstel wordt gesteund door lidstaten die samen tenminste 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. In juli meldde Patrick Breyer van de Duitse Piratenpartij dat vijftien landen voor het Deense voorstel zullen stemmen. Nederland, Polen en Oostenrijk zijn tegen of neutraal en de overige landen hebben nog geen positie ingenomen.

"N-VA zal zich verzetten tegen chat control in de huidige vorm, want het is ontspoord”, aldus Freilich. Van de andere partijen in de Belgische regering is bekend dat minister van Justitie Annelies Verlinden, van CD&V, juist voorstander van chatcontrole is. Volgens EDRi blijkt uit een verslag van het laatste overleg over het Deense voorstel dat de verdeling tussen voor- en tegenstanders niet veranderd is ten opzichte van de vorige periode. De poging van Denemarken lijkt dan ook meer op een PR-oefening dan een echte poging om beweging in de zaak te krijgen, laat de burgerrechtenbeweging verder weten.

Duitsland

Er wordt vooral gekeken naar de stem van Duitsland, dat de doorslag kan geven. Het land was eerder nog tegen chatcontrole, maar de nieuwe regering zou nog geen beslissing hebben genomen. "Als de Duitse regering instemt met het nieuw compromis, betekent dat waarschijnlijk dat de oppositie in de Raad het voorstel in deze fase niet langer zal kunnen tegenhouden", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom

"De volgende stap is in dat geval de geheime onderhandelingen tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. De uitkomst daarvan is onvoorspelbaar. Wat wel vaststaat is dat we daarmee een stap dichter bij het moment komen waarop deze draconische maatregelen werkelijkheid worden", gaat Zenger verder. Hij verwacht dat als het voorstel zal worden aangenomen een Europese rechter het over een paar jaar ongeldig zal verklaren.