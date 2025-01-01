Politie haalt website voor genereren van valse identiteitsbewijzen offline

De politie heeft in samenwerking met de FBI een website voor het genereren van valse identiteitsbewijzen offline gehaald. Via VerifTools konden mensen een identiteitsbewijs genereren om zo de Know Your Customer verificatie (KYC) van bedrijven, waarbij vaak enkel een afbeelding van een ID-bewijs is vereist, omzeilen. Daarnaast werden de afbeeldingen ook voor huurfraude gebruikt, aldus de politie.

Via het platform konden afbeeldingen van valse identiteitsbewijzen zoals paspoorten en identiteitskaarten van verschillende landen worden gemaakt. "Bezoekers uploadden een pasfoto, voerden valse gegevens in en genereerden hiermee vervolgens een afbeelding van een vals ID-bewijs. Deze afbeelding werd na betaling gedownload en vervolgens gebruikt om iemands ware identiteit te verhullen", aldus de politie. Die stelt dat het platform een minimale geschatte omzet van 1,3 miljoen euro had.

Bij de operatie tegen VerifTools wist het Cybercrime Team van de politie Rotterdam in een Amsterdams datacentrum 21 virtuele servers veilig te stellen. De FBI nam de domeinnaam in beslag. De politie gaat de data op de servers verder onderzoeken en kijken of de beheerder en gebruikers te achterhalen zijn. Het Openbaar Ministerie sluit toekomstige aanhoudingen niet uit. Op valsheid in geschriften, het valselijk opmaken van een identiteitsbewijs of valse betaalinstrumenten, staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar.