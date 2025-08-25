Nieuws
Bits of Freedom start kort geding tegen Meta over profilerende tijdlijn

donderdag 28 augustus 2025, 16:27 door Redactie, 4 reacties

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom start een kort geding tegen Meta en eist dat Instagram en Facebook gebruikers de mogelijkheid bieden een tijdlijn te kiezen die niet gebaseerd is op profilering. Volgens Bits of Freedom moeten gebruikers onder de Digital Services Act (DSA) kunnen kiezen voor een tijdlijn die niet op gebruikersprofielen is gebaseerd, zoals een tijdlijn met alleen de content van mensen en organisaties die zij zelf volgen, op chronologische volgorde.

"Meta geeft gebruikers niet de optie deze standaard als voorkeur in te stellen. Bovendien maakt Meta het onnodig lastig deze tijdlijn te vinden en te gebruiken. Dit is in strijd met de DSA", aldus de burgerrechtenbeweging. Die stelt dat grote platformen bij het bepalen van welke content gebruikers te zien krijgen, hun eigen belangen voorop stellen, namelijk het verkopen van zoveel mogelijk advertenties op basis van interesses en het gedrag van gebruikers.

"Meta, van Facebook en Instagram, laat keer op keer zien totale lak te hebben aan onze wet- en regelgeving. Ze kiest stelselmatig voor haar eigen belangen boven die van gebruikers. Het is diep triest dat het nodig is, maar Bits of Freedom ziet geen andere uitweg dan naar de rechter te stappen," zegt Evelyn Austin, algemeen directeur van de burgerrechtenbeweging. De zaak tegen Meta krijgt steun van onder andere Amnesty International en de Consumentenbond. De zitting vindt plaats op 22 september.

In een reactie tegenover de NOS laat Meta weten dat het zich niet kan vinden in de suggestie dat het de DSA overtreedt. "We hebben substantiële wijzigingen in onze systemen doorgevoerd om aan onze verplichtingen te voldoen en zijn hierover blijvend in gesprek met de Europese Commissie."

Vandaag, 16:33 door Anoniem
Dat Nederland op 29 oktober 2025 naar de stembus gaat voor de Tweede-Kamerverkiezingen, maakt de zaak voor BoF urgent, stelt de organisatie in de dagvaarding. „De praktijken van Meta vormen een beperking op de autonomie en controle van Nederlandse gebruikers op hun informatiedieet. Dit kan het functioneren van het publieke debat beïnvloeden en brengt aanzienlijke risico’s met zich mee voor de democratische rechtsstaat.”

https://www.nrc.nl/nieuws/2025/08/25/economieblog-25-t-m-31-augustus-2025-a4903682
Vandaag, 16:47 door Anoniem
Amnesty: Ongecontroleerde macht Big Tech moet aan banden

Amnesty International roept op basis van nieuw onderzoek regeringen op om de macht van grote techbedrijven aan banden te leggen. De mensenrechten kunnen anders niet worden gewaarborgd. Dat schrijft Amnesty vandaag in haar onderzoek: ‘Breaking up with Big Tech’. [PDF]

Alphabet (Google), Meta, Microsoft, Amazon and Apple's market dominance is built on pervasive surveillance. By harvesting and monetizing vast quantities of our personal data, they have entrenched a business model that thrives on profiling, behavioural prediction, and algorithmic targeting. This model not only undermines the right to privacy but also reinforces their market power in a self-perpetuating cycle: the more data they collect, the more dominant they become, and the harder it is for competitors to challenge their position.

Breaking Up With Big Tech
A human rights-based argument for tackling big tech’s market power
Index: POL 30/0226/2025, August 2025 | language: English

https://www.amnesty.nl/actueel/amnesty-ongecontroleerde-macht-big-tech-moet-aan-banden
Vandaag, 16:53 door Anoniem
Hoe de algoritmes van big tech precies werken en welke effecten dat heeft op gebruikers, is voor een groot deel onontgonnen terrein, zegt hoogleraar Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam (UvA), waar hij onderzoek doet naar het effect van politieke communicatie op internet. "Over de precieze effecten tasten we in het duister, ook omdat we weinig onderzoek kunnen doen", zegt De Vreese. Onderzoekers krijgen nauwelijks toegang tot de tech platforms.

https://nos.nl/artikel/2580244-rechtszaak-om-verplichte-algoritmes-op-instagram-moet-uitgeschakeld-kunnen
Vandaag, 16:53 door Anoniem
Facebook is net zo verslavend als een zak chips
in de keukenkast,je weet dat je het hebt,maar je wilt
het eigenlijk niet aanraken,net zoals roken,drank,drugs,smartphone

Je hoeft facebook niet te gebruiken als jij niet wilt
zoek hulp het is een verslaving,jij wordt
er als gebruiker niet beter van,je raakt gefrustreerd
geirriteerd,als je het niet gebruikt of je weet niet meer zonder facebook te leven.

Het is jou data,maar ze verdienen er goud geld mee,
waarom zou je nog discussieren over meta facebook.

Meta vs gebruiker,Meta vs EU,Meta vs Privacy organisations

Rechtszaken,Ruzie,Problemen,Stress,Privacy,Beveiliging.

Me: i dont care,who cares about facebook
