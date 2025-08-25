Bits of Freedom start kort geding tegen Meta over profilerende tijdlijn

Burgerrechtenbeweging Bits of Freedom start een kort geding tegen Meta en eist dat Instagram en Facebook gebruikers de mogelijkheid bieden een tijdlijn te kiezen die niet gebaseerd is op profilering. Volgens Bits of Freedom moeten gebruikers onder de Digital Services Act (DSA) kunnen kiezen voor een tijdlijn die niet op gebruikersprofielen is gebaseerd, zoals een tijdlijn met alleen de content van mensen en organisaties die zij zelf volgen, op chronologische volgorde.

"Meta geeft gebruikers niet de optie deze standaard als voorkeur in te stellen. Bovendien maakt Meta het onnodig lastig deze tijdlijn te vinden en te gebruiken. Dit is in strijd met de DSA", aldus de burgerrechtenbeweging. Die stelt dat grote platformen bij het bepalen van welke content gebruikers te zien krijgen, hun eigen belangen voorop stellen, namelijk het verkopen van zoveel mogelijk advertenties op basis van interesses en het gedrag van gebruikers.

"Meta, van Facebook en Instagram, laat keer op keer zien totale lak te hebben aan onze wet- en regelgeving. Ze kiest stelselmatig voor haar eigen belangen boven die van gebruikers. Het is diep triest dat het nodig is, maar Bits of Freedom ziet geen andere uitweg dan naar de rechter te stappen," zegt Evelyn Austin, algemeen directeur van de burgerrechtenbeweging. De zaak tegen Meta krijgt steun van onder andere Amnesty International en de Consumentenbond. De zitting vindt plaats op 22 september.

In een reactie tegenover de NOS laat Meta weten dat het zich niet kan vinden in de suggestie dat het de DSA overtreedt. "We hebben substantiële wijzigingen in onze systemen doorgevoerd om aan onze verplichtingen te voldoen en zijn hierover blijvend in gesprek met de Europese Commissie."