Duitse politie zet camera's met live gezichtsherkenning in

De Duitse politie maakt sinds 10 juli al gebruik van camera's met live gezichtsherkenning, zo heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Hessen bekendgemaakt. De deelstaat is daarmee naar eigen zeggen de eerste deelstaat die live gezichtsherkenning voor een langere periode inzet en hier ook verdere plannen mee heeft. Vooralsnog wordt de technologie alleen ingezet in de omgeving van het treinstation van Frankfurt. Een aantal jaren geleden werd gezichtsherkenning al een keer getest op een treinstation in Berlijn.

De gezichtsherkenningscamera's zijn volgens de autoriteiten in Hessen bedoeld om vermiste personen en slachtoffers van kidnapping en mensenhandel te vinden, alsmede personen die van terroristische misdrijven worden verdacht. In deze gevallen moeten de autoriteiten eerst over een gerechtelijk bevel beschikken voordat ze de camera's mogen gebruiken. Vervolgens zullen de gezichten van alle voorbijgangers worden vergeleken met de foto van de gezochte persoon.

In de volgende fase van het toezicht zullen de camera's worden gebruikt om wapens, messen en "gevaarlijke objecten" in het Bahnhofsviertel district van Frankfurt te detecteren. Voor deze situaties zal er gebruik worden gemaakt van objectdetectie. De deelstaat verwacht deze technologie tegen het eind van het jaar uit te rollen. Netzpolitik.org merkt op dat het gebruik van live gezichtsherkenning waarschijnlijk niet tot het treinstation in Frankfurt beperkt zal blijven.