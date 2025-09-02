Nieuws
Europese Volkspartij pleit voor online leeftijdsverificatie en identificatie

dinsdag 2 september 2025, 10:59 door Redactie, 7 reacties
Laatst bijgewerkt: Vandaag, 12:19

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, wil verplichte leeftijdsverificatie voor apparaten, appstores, social media en online diensten, alsmede een verplichte identificatie van gebruikers op social media. Dat blijkt uit een debat in het Europees Parlement over een rapport over leeftijdsverificatie en het beschermen van kinderen op internet, zo meldt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi.

In het rapport wordt gepleit voor een EU-brede oplossing voor leeftijdsverificatie die niet eenvoudig te omzeilen is (pdf). Naar aanleiding van het rapport volgde in het Europees Parlement een debat, waarbij verschillende fracties zich voor leeftijdsverificatie uitspraken en ook allerlei amendementen indienden. Zo diende Renew een amendement in dat stakeholders melding moeten kunnen maken wanneer leeftijdsverificatie door middel van VPN's wordt omzeild (pdf). De EVP pleitte voor uitgebreide leeftijdsverificatie en ook identificatie van gebruikers op social media. Een aantal van de ingediende amendementen staat hieronder.

Volgens EDRi kan geen van de ingediende amendementen op een meerderheid rekenen. Wel is EDRi bang dat het rapport ervoor zal zorgen dat leeftijdsverificatie als een politiek acceptabele maatregel wordt gezien, ondanks de tekortkomingen ervan. "Leeftijdsverificatie is laaghangend fruit geworden waarvoor veel politieke belangstelling is. Dit is duidelijk een voorbeeld van technosolutionisme: het geloof dat complexe maatschappelijke problemen eenvoudig door technologie zijn op te lossen", zegt Simeon de Brouwer van EDRi. Hij voegt toe dat leeftijdsverificatie steeds vaker wordt geframed als een legitieme en proportionele manier voor het beschermen van kinderen, terwijl dit niet het geval is.

Vandaag, 11:06 door Anoniem
Zo diende Renew een amendement in dat stakeholders melding moeten kunnen maken wanneer leeftijdsverificatie door middel van VPN's wordt omzeild.
Goh, het lijkt wel of we in Rusland leven!
Vandaag, 11:10 door Anoniem
Beste digibeten in het EU-parlement: Je hebt helemaal geen VPN nodig om iets te omzeilen.

Dit plan is bij voorbaat GEDOEMD om te mislukken!
Vandaag, 11:18 door Anoniem
Dus dan krijgen we;
-Leeftijdsverificatie. (Identificatie)
-De bewaarplicht. (Wet tegen versleuteling)
-Chatcontrole. (Het lezen van je privéberichtjes)

We hebben al de sleepwet, en straks krijgen we mogelijk nog gezichtsherkenning op straat.
Wat een mensonterende dystopische combinatie!
Lijkt wel of je als crimineel met een enkelbandje rondloopt, maar dan stukken erger.
Vandaag, 11:23 door Named
"privacy-preserving" kan gewoon niet betrouwbaar gecombineerd worden met "identity verification"...
Zelfs niet als je een technisch werkende oplossing weet te vinden EN je die waarheidsgetrouw implementeert.

Want je oplossing moet niet alleen technisch werken, maar normale niet-ICT'ers moeten het ook kunnen vertrouwen!
Vandaag, 11:24 door Anoniem
Vanuit Nederland zitten als ik het goed heb in die EVP de CDA, 50Plus, BBB, CU en NSC als die straks nog bestaat. Ik ging daar al nie top stemmen maar dit nodigt ook erg niet uit..
Vandaag, 12:01 door majortom
wil verplichte leeftijdsverificatie voor apparaten,
Lol, mijn telefoon is 6; die krijgt dan geen toegang tot 18+ content vrees ik.
Vandaag, 12:10 door Reinder
Helemaal mee eens, ik wil ook verplichte leeftijdsverificatie voor mijn koelkast en mijn wasmachine. We moeten toch de kinderen beschermen? In de koelkast staat bier en daar moeten kinderen ver weg bij gehouden worden, en in de wasmachine kan je klem komen te zitten op zo'n manier dat alleen je stiefbroer je er uit kan helpen, dus dat apparaat is duidelijk heel gevaarlijk. Hoog tijd voor leeftijdsverificatie om de kinderen te beschermen tegen deze gevaarlijke uitwassen.
