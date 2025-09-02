Europese Volkspartij pleit voor online leeftijdsverificatie en identificatie

De Europese Volkspartij (EVP), de grootste fractie in het Europees Parlement, wil verplichte leeftijdsverificatie voor apparaten, appstores, social media en online diensten, alsmede een verplichte identificatie van gebruikers op social media. Dat blijkt uit een debat in het Europees Parlement over een rapport over leeftijdsverificatie en het beschermen van kinderen op internet, zo meldt de Europese burgerrechtenbeweging EDRi.

In het rapport wordt gepleit voor een EU-brede oplossing voor leeftijdsverificatie die niet eenvoudig te omzeilen is (pdf). Naar aanleiding van het rapport volgde in het Europees Parlement een debat, waarbij verschillende fracties zich voor leeftijdsverificatie uitspraken en ook allerlei amendementen indienden. Zo diende Renew een amendement in dat stakeholders melding moeten kunnen maken wanneer leeftijdsverificatie door middel van VPN's wordt omzeild (pdf). De EVP pleitte voor uitgebreide leeftijdsverificatie en ook identificatie van gebruikers op social media. Een aantal van de ingediende amendementen staat hieronder.

Volgens EDRi kan geen van de ingediende amendementen op een meerderheid rekenen. Wel is EDRi bang dat het rapport ervoor zal zorgen dat leeftijdsverificatie als een politiek acceptabele maatregel wordt gezien, ondanks de tekortkomingen ervan. "Leeftijdsverificatie is laaghangend fruit geworden waarvoor veel politieke belangstelling is. Dit is duidelijk een voorbeeld van technosolutionisme: het geloof dat complexe maatschappelijke problemen eenvoudig door technologie zijn op te lossen", zegt Simeon de Brouwer van EDRi. Hij voegt toe dat leeftijdsverificatie steeds vaker wordt geframed als een legitieme en proportionele manier voor het beschermen van kinderen, terwijl dit niet het geval is.