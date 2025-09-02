NDS-raad gaat adviseren over digitalisering van de overheid

Vandaag is er een nieuw orgaan gepresenteerd dat gaat adviseren over de digitalisering van de overheid. De NDS-raad zal gevraagd en ongevraagd advies en feedback geven over de voortgang en uitvoering van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS). Dit is een gezamenlijke strategie van gemeenten, provincies, waterschappen, publieke dienstverleners en de rijksoverheid waarbij zes onderwerpen de prioriteit hebben. Het gaat om cloud, data, AI, het versterken van de digitale weerbaarheid en autonomie, digitaal vakmanschap van ambtenaren en het centraal stellen van burgers en ondernemers in (digitale) dienstverlening.

De NDS-raad bestaat uit leden van binnen de overheid en externe leden vanuit wetenschap, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De externe deskundigen hebben volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken expertise en gezag op thema’s zoals AI, cybersecurity, data-uitwisseling, cloudtechnologie en de verbetering van de digitale overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. De leden van binnen de overheid nemen deel als voorzitter van een "NDS-aanjaagteam".

"De NDS is een cruciale stap naar een toekomstbestendige digitale overheid", zegt demissionair staatssecretaris Van Marum voor Digitalisering. "Met elkaar moeten we nu tot een concreet stappenplan komen. Wat pakken we als eerste aan en hoe gaan we dat betalen? Als het volgende kabinet echt stappen wil maken op deze dossiers, is er een substantiële bijdrage nodig voor digitalisering. Dit vraagt om een gezamenlijke investering, zowel publiek als privaat."