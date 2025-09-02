Google: berichten over groot beveiligingsprobleem Gmail kloppen niet

Berichtgeving over een groot beveiligingsprobleem met Gmail waarvoor Google een wereldwijde waarschuwing aan gebruikers zou hebben gegeven klopt niet, aldus het techbedrijf. Vorige week waarschuwde Google dat aanvallers van een "zeer klein aantal" Google Workspace-accounts e-mails hadden gestolen. Het ging daarbij om zakelijke gebruikers die hun account hadden gekoppeld met Salesloft Drift. Om hoeveel gebruikers het precies ging liet Google niet weten.

Criminelen wisten in te breken bij softwarebedrijf Salesloft en konden zo tokens van Drift-gebruikers stelen. Drift is een chatbot die met allerlei applicaties en omgevingen is te koppelen. Met de gestolen tokens konden de criminelen ook toegang tot deze applicaties en omgevingen krijgen. Naast Workspace ging het ook om Salesforce. Verschillende media kwamen met het bericht dat Google naar aanleiding van het incident een wereldwijde waarschuwing aan Gmail-gebruikers had gegeven om hun wachtwoord te wijzigen.

"Recentelijk zijn er verschillende onjuiste beweringen verschenen die ten onrechte beweren dat we een brede waarschuwing aan alle Gmail-gebruikers hebben gegeven over een groot beveiligingsprobleem met Gmail. Dit is volledig onjuist", aldus het techbedrijf in een verklaring op de eigen website. Volgens Google is security voor iedereen een belangrijk onderwerp en moeten gesprekken hierover "nauwkeurig en op feiten gebaseerd" zijn.