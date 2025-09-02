Securitybedrijf Palo Alto Networks lekt gegevens van klanten

Palo Alto Networks heeft gegevens van klanten gelekt, zo laat het securitybedrijf vandaag in een verklaring weten. Voor de meeste getroffen klanten gaat het om contactgegevens, interne sales account data en basale "case data". Bij een beperkt aantal klanten is mogelijk gevoeligere informatie gestolen. Palo Alto Networks zegt deze klanten te zullen informeren. Hoeveel klanten slachtoffer zijn geworden is niet bekendgemaakt.

De gegevens werden gestolen uit de Salesforce-omgeving van Palo Alto Networks. Salesforce is een veelgebruikte leverancier van Customer Relationship Management (CRM) software. Via CRM-systemen houden bedrijven allerlei informatie over klanten en potentiële klanten bij. Palo Alto Networks had de Salesforce-omgeving gekoppeld met de chatbot Drift van softwarebedrijf Salesloft. Informatie verzameld via Drift kan vervolgens in Salesforce beschikbaar worden gemaakt.

Criminelen wisten bij Salesloft in te breken en de tokens te stelen die worden gebruikt voor de koppeling tussen Drift en de omgevingen van klanten. Met de gestolen tokens kon zo ook worden ingebroken op de Salesforce-omgeving van Palo Alto Networks. Google waarschuwde eind augustus dat de aanvallers op deze manier grote hoeveelheden data hebben buitgemaakt. Volgens Palo Alto Networks zijn honderden klanten van Salesloft door de aanval getroffen. Onlangs liet ook securitybedrijf Zscaler weten dat gegevens van klanten via de Drift-aanval zijn buitgemaakt.