Nationale ombudsman wil dat minister slachtoffers van datalek beter informeert

De Nationale ombudsman wil dat slachtoffers van het datalek bij Bevolkingsonderzoek Nederland beter door demissionair minister Tieman van Volksgezondheid worden ingelicht. "Als minister bent u ervoor verantwoordelijk dat burgers goed worden geïnformeerd over datalekken bij gegevensverwerking in opdracht van uw ministerie. Ik vraag u uw rol te pakken en de informatieverstrekking snel te verbeteren", aldus ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister (pdf).

Bevolkingsonderzoek Nederland liet onlangs weten dat het de gegevens van 715.000 deelnemers aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker heeft gelekt. Deze vrouwen worden per brief over het datalek ingelicht. Van Zutphen schrijft dat de Nationale ombudsman de afgelopen week meerdere klachten en meldingen van slachtoffers heeft ontvangen.

"Zij voelen zich zenuwachtig, onzeker, bang en boos over de inhoud van de brief en blijven achter met vragen als: Wat betekent dit? Wat kan ik verwachten? Wat kunnen ze met mijn gegevens? Hoe erg is dit? En kan ik me uitschrijven bij het bevolkingsonderzoek? Het is gedupeerden onduidelijk om welke gegevens het precies gaat en of en waar deze zijn gepubliceerd. Ook vragen zij zich af wat zij concreet kunnen doen om eventuele risico's te voorkomen. Maar bovenal wat de overheid zélf onderneemt om hen alsnog te beschermen", zo staat in de brief aan de minister.

"Bescherming persoonsgegevens niet op orde"

Volgens Van Zutphen maakt het feit dat slachtoffers pas laat zijn ingelicht, dat niet duidelijk is welke gegevens van welke slachtoffers zijn gelekt en dat de groep slachtoffers veel groter blijkt dan in eerste instantie gedacht, duidelijk dat er structurele problemen zijn bij de inrichting van de bescherming van persoonsgegevens bij Bevolkingsonderzoek Nederland. "In deze brief beperk ik mij vooralsnog alleen tot de communicatie en informatieverstrekking aan getroffenen."

De ombudsman benadrukt dat de overheid ervoor moet zorgen dat burgers de juiste informatie krijgen en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Van Zutphen vraagt de minister verschillende maatregelen te nemen om de informatievoorziening aan slachtoffers te verbeteren. "Maak duidelijk wat de gedupeerden concreet kunnen doen om eventuele risico's tegen te gaan, een klacht in te dienen of een melding van fraude te doen in plaats van hen te verwijzen naar websites", zo merkt hij op. "Tot slot verzoek ik u om lering te trekken uit deze gebeurtenis, zodat dit soort gebeurtenissen in de toekomst worden voorkomen."